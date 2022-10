Abre una fábrica en Cabrera, comenzó una gran inversión privada y pasó “La Trochita”

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Buen día, Juan. ¿Cómo va todo?

--Hola, José Luis, te aconsejaría que evites esa sonrisa socarrona porque aún no ganaron nada…

--¿Cómo que no ganamos nada? Te recuerdo que somos el último campeón, ganamos los dos superclásicos del año y ahora, con un equipo de pibes, estamos haciendo un buen papel. En cambio ustedes, con un plantel de figuras, con el mejor técnico del mundo y, teóricamente, jugando muy bien, se quedaron fuera de todo.

--Insisto, no hay que contar los pollos antes que nazcan…

--Nadie hace eso, solo te digo que dejamos atrás el panorama apocalíptico que nos pintaban no mucho tiempo atrás y ya se ha logrado mucho. Pero mejor cambiemos de tema, veo que no estás de muy buen humor y la que pasó ha sido una semana dura.

--Tal cual, no solo por las cifras de pobreza en Bahía y en el país sino porque, como decía mi abuelo, el clima está empiojado, si no fijate lo que pasó con los colegios tomados por estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, los aprietes a empresas, los ataques mapuches en el sur, las amenazas a la Casa Rosada y el ministerio de Defensa, la calle Alsina cortada durante horas por un acampe del Polo Obrero, el llamado “Gordo del Mortero” aconsejando a estudiantes porteños, etc, etc.

--No te olvides del conflicto en las fábricas de neumáticos, que por fin se arregló.

--Sí, ¿viste las fotos o el video de los sindicalistas mirando desafiantes a la cámara? Por momentos me hizo acordar a alguna escena de Hollywood.

--¿Conseguiste cubiertas?

--Por ahora se consiguen, el tema es conseguir la plata para pagarlas. Realmente no dejan de aumentar, hasta las tuercas antirrobo de neumáticos han aumentado descaradamente: en los últimos días un 80% y acordate que ya venían aumentando lindo.

--Como aumenta la pobreza.

--Es verdad, muy duras las cifras del Indec dadas a conocer esta semana.

--Ni lo dudes. La pobreza está en un 33,4 cuando el promedio en el país dio 36,5, pero el nivel de indigencia es muy alto: 12,7 contra 8,8 a nivel nacional, es decir, bastante por encima. Los datos son del primer semestre del año y si los comparamos con el semestre anterior, la pobreza creció 2,5 y la indigencia casi se duplicó, porque pasó de 6,7 a 12,7.

--Aunque en Bahía la muestra es muy chica, no sé si llega a las 300 personas y eso hace que sea menos representativa, son cifras terribles.

--Y sí. Muchas veces caemos en el error de quedarnos en las cifras solamente, sin pensar que detrás de ellas hay miles de personas que viven en condiciones durísimas y, obviamente, lo que más duele son los 17.300 chicos en Bahía que sufren inseguridad alimentaria.

--Y pareciera que nos vamos acostumbrando…

--Coincido, años cuesta abajo, por eso suelo no hablar demasiado de política.

--Bueno, pero hay que tener fe en que las cosas irán mejorando. Contame alguna novedad comercial de peso, positiva, así dejamos atrás el bajón.

--Oka, tengo una que te va a interesar y es la confirmación de una gran inversión que te anuncié hace bastante

--¿A ver?

--Comenzó la obra de la megaconcesionaria en avenida Cabrera.

--Che, esa calle no deja de atraer inversiones. Dame más detalles.

--La construcción está a cargo de una muy conocida constructora bahiense y consiste en un edificio de dos plantas, con 7.500 m2 cubiertos. Recordá que la historia comienza con la formación de Stellantis, un gran grupo automovilístico internacional ítalo-franco-estadounidense con sede en Países Bajos que agrupa a Fiat Chrysler Automobiles y Groupe PSA, es decir, Citroen y Peugeot.

--Claro, todas esas marcas irán ahí, frente al shopping más alejado del centro.

--Sí, al frente van cuatro salones de venta y luego el posventa agrupa a todas las marcas, es decir, con un único gran taller, pero dejame comentarte algo que también tiene que ver con los automotores.

--Decime.

--El viernes falleció Fabián Balut, quien muchas veces estuvo presente en nuestras charlas ya sea como titular de la concesionaria Citroen o como dirigente político.

--Tenés razón, su fallecimiento causó mucho pesar en ACARA local porque fue uno de sus fundadores.

--Bueno, sigamos hablando de temas comerciales, ¿te parece?

--Dale, tengo buena data sobre una importante apertura en avenida Cabrera.

--¿Otra más en Cabrera?

--También traje de otro sector, pero no abundan las buenas noticias en toda la ciudad. Si fuese así no tendríamos los niveles de pobreza de los que hablamos antes.

--Está claro, pero no nos enrosquemos otra vez con eso y comentame lo que me ibas a decir.

--Ok. ¿Qué tal si te digo que abre una fábrica en avenida Cabrera?

--¿Una fábrica? No lo creo.

--Sí. Una metalúrgica especializada en aceros inoxidables, que hoy está en calle Nicaragua, se muda muy cerca de la zona del conocido boliche del Corcho.

--¿Va a anclar al lado de un puerto?

--Exacto, al lado de una escuela con nombre portuario. Esta fábrica se dedica fundamentalmente a acero inoxidable, sobre todo ceros al carbón y aceros especiales.

--Vi que están levantando un gran edificio industrial.

--Tendrá una superficie cubierta de 3 mil metros cuadrados. Además de las instalaciones de la fábrica, estará el sector de exposición y el salón de ventas. Por lo que pude averiguar, la vedette del complejo será un sofisticado pantógrafo láser a través del cual se podrá fabricar cualquier tipo de pieza en acero inoxidable.

--Buena data.

--Otro dato curioso es que a la actividad metalúrgica se le agrega la presencia de un corralón especializado en la venta de pisos y sanitarios de alta calidad.

--No me dijiste nada del dueño, es el Señor de los Anillos “Entrelazados”.

--Ja, ja, sí, y con este adelanto de hoy te confirmo que tendrá triple presencia en ese pujante sector de la ciudad porque, además de la concesionaria de autos de una famosa marca alemana, en la rotonda de Cabrera y Alfonsín, acaba de inaugurar allí cerca, como te adelanté un par de semanas atrás, una concesionaria de motos de origen inglés.

--Me imagino que te habrás dado una vuelta por el Teatro Municipal el viernes.

--Suponés bien. No podía estar ausente en el acto conmemorativo por los 30 años de la Unión Industrial, una institución que creció al ritmo de los cambios que se produjeron en la ciudad en los últimos tiempos.

--Hubo muy buena asistencia por lo que vi en las imágenes que se reflejaron en lanueva.com.

--La verdad, estaban todos. Funcionarios, políticos, representantes de diversas entidades gremiales y empresarias, el secretario general de la CGT, Roberto Arcángel, y, por supuesto, los empresarios de la ciudad con Gustavo Elías a la cabeza, como presidente de la UIBB.

--Creo que lo más relevante es que la entidad logra reunir a todos más allá de los colores políticos, poniendo a Bahía por delante y mirando al futuro, que es el principal objetivo de la Unión Industrial.

--Tal cual. Sirve como nexo para impulsar varios proyectos que están previstos que pueden hacer crecer a la ciudad.

--Creo que una de las fases de Elías durante su discurso es el resumen perfecto: “No podemos pensar a Bahía como único elemento. Debemos crecer junto a la región, y para ello se deben aunar fuerzas y esfuerzos”, puntualizó.

--Por eso los saludamos desde aquí. ¡Y que sigan los éxitos por muchos años más!

--Bien, ¿y ahora por dónde seguimos?

--Tengo más novedades del rubro automotor, aunque este es del segmento pesados y en otro sector de la ciudad.

--¿A ver?

--Supongo que te habrás enterado que Camba S.A. dejó de ser el concesionario oficial de camiones Iveco.

--Algo me comentaron, pero sigue vendiendo unidades en el predio de la ruta 35, ¿no?

--Sí, pero lo jugoso es que estoy en condiciones de confirmarte quién tomará la posta como concesionario oficial Iveco en la ciudad.

--¿Otra empresa de acá?

--No, de Mar del Plata. Se trata de Punto Truck y la empresa también tiene sucursal en Olavarría. Acá en Bahía se va a instalar donde estaba Guillermo Simone Camiones, concesionario oficial Ford, en la Ruta 3 Sur, Km 695.5.

--Claro, me acuerdo que esa firma cerró en 2019, cuando la empresa estadounidense bajó las persianas de su fábrica en Brasil.

--Buena memoria amigo. Simone trató de lograr algún acuerdo con otras terminales, pero no pudo y decidió levantar campamento. Me acuerdo que 10 empleados, entre mecánicos, vendedores, gerente, repuesteros y servicio de posventa, se quedaron sin trabajo.

--Bueno, pero tírame algún dato más de esta nueva firma que desembarca en Bahía.

--Ya están trabajando en el local y estiman que la inauguración será a fin de mes o comienzos de noviembre.

--Che, el otro día fui al aeropuerto y además de ver que ni un café está abierto, pasé por el que dicen que será el mayor supermercado chino de la ciudad, en 14 de Julio y Juan Pablo II, y vi que estaba muy avanzado. ¿Sabés algo?

--Están esperando que la Muni les dé el final de obra. Piensan abrir a fin de mes, pero sólo la primera etapa, es decir, la del supermercado. Los locales comerciales que conformarán el complejo quedaron para la segunda etapa.

--¿Al final cerraron muchos supermercados chinos?

--No, por lo que me dicen mis informantes, apenas dos, uno de ellos en calle Terrada. Varios se mantuvieron porque llegaron compradores, de la misma comunidad, desde Buenos Aires. De todas formas todavía siguen afectados porque no forman parte de programas como Precios Cuidados y, además, se deben acostumbrar al ritmo inflacionario, lo que no es poco.

--Si fuiste al aeropuerto seguro pasaste por la nueva estación de servicio de YPF.

--Pasé y tengo entendido que el acto de inauguración será el martes, incluso se prevé que asista el presidente de YPF, Pablo González, obviamente, si no le aparece alguna imprevista cuestión de agenda. Pero te quiero hacer una aclaración.

--Decime.

--La apertura para el público demorará unos 15 días más.

--Aclarado. Cambiemos de tema. ¿Sabés si pasó algo con la denuncia que hizo el municipio contra Carlaván Goñi?

--Lo único que sé es que, hasta ahora, no pasó nada. Acordate que fue denunciado penalmente por conducción temeraria, se le inició un reclamo civil por los daños ocasionados en la vía pública y también se iba a instar a la familia a iniciar la correspondiente insania, ya que ante cada hecho aduce estar “perdido en tiempo y espacio”.

--Menos mal que el empresario no andaba manejando por el centro cuando el Polo Obrero realizó el acampe en calle Alsina.

--A eso iba cuando empecé comentándote que está todo patas para arriba, fíjate lo que pasó en el Chaco, cuando la hinchada de Talleres se cruzó con un piquete que cortaba la ruta.

--Bueno, descomprimamos y decime si viste pasar a la mítica Trochita por Bahía.

--No la vi, pero me mandaron fotos. Una locomotora y un vagón comedor, de la histórica formación que este mes cumple 100 años, estarán presentes en la 26° Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.

--Me imagino el asombro de quienes la vieron pasar.

--Tal cual, las fotos que me enviaron son del sector de El Cholo, cuando una locomotora y un vagón comedor pasaron arriba de trailers especiales.

--¿Alguna novedad del tren entre Bahía y Viedma?

--Las autoridades de Tren Patagónico presentaron ante el ministerio de Transporte un pedido para poder hacer pruebas en el ramal. Eso es lo último.

--Pasa el tiempo y aún no me dijiste nada del tema del agua.

--¿Qué querés que te diga? Ya bastante te dije algunas semanas atrás, cuando te pinté el grave panorama que se presenta con la falta de obras.

--¿Pero hubo algún avance?

--No, y si lo hubiera sus resultados no se verían este verano, sino el próximo, con suerte. Ojalá el verano sea más lluvioso de lo que dicen.

--Donde se está poniendo cada vez más caliente el tema es en el Hospital Municipal.

--Lo cierto es que Carestía fue ratificado como director, incluso por el intendente. Entiendo que cada oficialismo hace lo posible por retener el poder, pero creo que en este caso no hubo nada anormal, aunque la concejal Valeria Rodríguez, también miembro del Consejo de Administración, asegura que nadie se enteró de la convocatoria para cubrir el puesto.

--¿De la escuela preuniversitaria que impulsa la UNS no vas a decir nada?

--Sí, que es un muy buen proyecto porque se instalará en un barrio periférico para favorecer la inclusión educativa y la inserción laboral de jóvenes de bajos recursos.

--¿Se sabe la ubicación?

--No, aún no está definida y la comisión que se formó sobre el tema, tienen 45 días para realizar el proyecto y elevarlo al ministerio de Educación de la Nación. Como se vino diciendo, va a tener una orientación hacia las tecnologías 4.0, es decir, computación, programación.

--Felicitaciones y ojalá se concrete. ¿Algún otro tema?

--Hay uno que tiene que ver con Neuquén pero donde el protagonista es un bahiense de apellido muy conocido.

--Me interesa.

--Bueno, finalmente la provincia patagónica le vendió al grupo empresario Schoeder las cinco chacras y dos bodegas abandonadas en El Chañar tras el fraude por parte del empresario y abogado Fernando Muñoz de Toro al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), quien no canceló los créditos productivos blandos tomados con el organismo provincial. El Estado neuquino recibirá 288 millones de pesos o un millón de dólares blue, obviamente, una ganga.

--Sabía que el empresario bahiense tenía viñedos en la zona de Sierra de la Ventana, de hecho llevaba uva de Sierra a Neuquén.

--Sí, pero en el sur parece que no lo quieren demasiado, incluso lo definen como un excéntrico que supo seducir al exgobernador Jorge Sobisch y a sus ministros con anuncios de inversiones y extravagantes lujos. Y te estoy contando apenas una parte, pero ojo que el bahiense sigue en carrera en las tierras del sur.

--¿En serio?

--Efectivamente. Según el diario Río Negro, ahora se beneficia de un parque eólico en la provincia porque fue levantado en terrenos de su propiedad.

--Si tenés algo del campo debe ser todo de Bordeu, ¿no?

--Claro. Los memoriosos dicen que la muestra, que estuvo ausente en cuanto a público en los dos últimos años por la pandemia, romperá todos los récords este fin de semana. El viernes ya fue complicado encontrar estacionamiento, más allá del esfuerzo que realizan los chicos de Sociedad Sportiva para hallar el mejor lugar y el más cerca del predio.

--¿Habrá que ir temprano hoy?

--Por lo menos. Hace tres años a media tarde la cola por Sesquicentenario llegaba casi a Alem, así que imaginate ahora. Una recomendación: venite antes del mediodía, comés en alguno de los 40 food trucks, recorrés los cientos de estands, mirás la inauguración y luego disfrutás del humor del Gato Peters. ¡Te armé todo el domingo!

--Me parece bien, pero va todo a cuenta tuya. A propósito de la inauguración: leí en el diario que estará el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia. ¿Está chequeado con tres fuentes?

--Siempre tan chistoso vos, pero sí, es cierto. El propio Javier Rodríguez lo confirmó y estará recorriendo la muestra y tomará parte de los discursos.

--¿Cómo lo tomaron los directivos de la Sociedad Rural?

--Primero se sorprendieron. Desde 2007, con Raúl Rivara, que no viene un ministro peronista a la inauguración de la expo. Y luego lo tomaron como un hecho por demás positivo y hasta lo tildaron de valiente por "dar la cara" en este lugar y en estas circunstancias. Lo cierto es que Rodríguez es alguien que escucha y aquí lo podrá hacer en forma directa de los productores y de sus dirigentes. Veremos qué dice la tribuna de Bordeu.

--Bueno, Juan, supongo que nos aproximamos a la despedida.

--Así es, José Luis, zarpemos.

--Dale. Saludos por casa y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.