Lautaro Martínez: las lesiones, los debates con su papá, su deseo de volver a Racing y el elogio a Scaloni

Lautaro Martínez habló de las posibles lesiones antes del Mundial, también se refirió al presente de Racing y su futura vuelta. A la vez, se refirió a la renovación de Lionel Scaloni como técnico de la Selección, todo en una charla con TyC.

En cuanto a los cuidados físicos en la previa al torneo de Qatar, el bahiense fue contundente: "Hay que jugar como uno juega siempre, porque esta el riesgo de ir un poco a sacar la pierna y después te la terminan llevando, o pensar constantemente, quizá, la cabeza te puede jugar en contra".

Y, en tal sentido, dijo cómo lo maneja.

"En mi caso particular trato de jugar como juego siempre, trato siempre de demostrar y después obviamente todos tocamos madera, pero uno trata de hacer el mismo trabajo adentro del campo", contó.

Su paso por Racing fue fundamental para dar el salto a Italia. Y tiene bien presente ese proceso que se extendió desde 2015 a 2018. Por eso, está muy consustanciado con el presente de la Academia y las chances de ser campeón de la Liga Profesional.

"Todos los partidos de Racing son así (sobre el triunfo ante Lanús). Si no sufrís no sos de Racing, ja. Yo voy por Racing para que salga campeón. Me imagino lo que se habla sobre la última fecha. Mi papá (Pelusa) es hincha de Boca y debatimos con mate de por medio", expresó.

"A Racing le toca con River y a Boca con Independiente, se habla mucho de eso, pero sería una falta de respeto al fútbol que alguno de los dos no juegue con la seriedad que lo amerita. Hoy veo un Racing que siempre está con la pelota, quiere ser protagonista. Es distinto al Chacho pero la idea de ser protagonista es similar", completó.

"Siempre miro los partidos, no me pierdo ninguno. Cuando juego yo, lo pongo en el Ipad cuando viajamos", reveló.

"Para mí sería un sueño volver a jugar en la cancha de Racing con su gente. La gente me quiere mucho y a mi mujer la vuelvo loca siempre. Hoy no puedo prometer cuándo ni en qué momento, pero quiero volver a jugar en la Argentina y que sea en Racing", concluyó.

En tanto, también se refirió al técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, quien renovó su continuidad, más allá del resultado en la Copa del Mundo.

"Significa mucho, porque para nosotros él es una pieza fundamental. Ha creado un grupo, ha creado un equipo, ha creado una cosa adentro del grupo que es muy difícil de lograr como lo son la confianza y el respeto", destacó.

Y agregó: "Creo que eso se ve reflejado en los resultados, dentro del campo, y la mayor parte del porcentaje se lo lleva él".

Luego, insistió en lo importante que es para él que siga el ciclo Scaloni.

"Los períodos con un mismo entrenador en la Selección a veces son muy positivos porque se puede continuar con un mismo trabajo, con una idea que venís plasmando durante años. Es muy importante y me pone muy contento", cerró.