“Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal”: la respuesta de Macri a Manes

El expresidente Mauricio Macri salió al cruce de las duras críticas que el radical Facundo Manes había hecho en su contra -cuando lo acusó de “manejar la Justicia” y de espionaje, y lo igualó con la vicepresidenta Cristina Kirchner- y, si bien evitó responderle de forma directa, dejó un consejo alusivo para los miembros de Juntos por el Cambio: “Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal”.

“Estoy en un momento donde lo único que me preocupa es discutir los valores y las ideas para que haya claridad en para qué volvemos al gobierno y no temas personales. En este momento estoy preocupado en que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna: defender la República. Entonces, no teníamos claro un modelo de desarrollo, no había un debate interno y eso fue un obstáculo para hacer las reformas, más allá de que había una enorme mayoría de argentinos que solamente nos había dado un mandato institucional, no de cambio económico”, manifestó.

El principal referente de JxC sugirió también que hoy es necesario concentrarse en las ideas.

Necesito convencer (a los jóvenes) que me den una oportunidad más. Me rompe el corazón que se vayan del país. Por favor, no se sigan yendo”, aseguró Macri.

“Tengo mi ego bien colocado y no estoy para hacerme cargo del de nadie. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Lo que les recomiendo a todos es que aprovechen el tiempo para hablar de ideas y de valores. Ahí pueden conseguir algún voto. Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal y no van a conseguir un solo voto”, sostuvo.

En cuanto a las declaraciones del líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano -quien lo había tildado de “descerebrado”-, acusó al dirigente de desarrollar “un poder mafioso que atropella a las empresas” y explicó por qué, a su criterio, personas como él no pueden formar parte de la Argentina que propone Juntos por el Cambio.

“No hay hay futuro en una Argentina donde Moyano hace lo que quiere. Moyano ha desarrollado un poder mafioso en el cual atropella a las empresas de logística, encarece todo el trabajo del transporte con beneficios para su gremio, para su familia, y todo eso termina en que todos los productos que compramos y pagamos todos los argentinos salen más caros, porque él está en el medio y no acepta trabajar dentro de la ley y tratar de ser competitivo”, manifestó.

Tras ello, remarcó que la actitud de líder de Camioneros representa un “daño enorme para la Argentina”.

“Yo lo hablé con él; recordemos que en un momento dado en la campaña hasta casi apoyó nuestra propuesta. Le dije: ‘Mirá Hugo que la Argentina necesita ir hacia la productividad y la competitividad, lo que significa que cada argentino tiene que hacer su trabajo por el menor costo posible, porque eso hace que podamos venderle al mundo, dar empleo y crecer. Vos no podés seguir cobrándole a cada uno lo que a vos se te ocurra’. Y ese tipo de situación, que se repite en muchos otros casos, hace que la Argentina sea un país en el cual nadie quiere invertir”, advirtió.

Macri señaló que la Argentina necesita fomentar valores como la “sensatez” y la previsibilidad para recuperar la confianza del mundo.

“Nosotros necesitamos generar empleo; para eso necesitamos inversión y para eso hace falta confianza. La sensatez es ser un país que está dentro de la ley y Moyano vive fuera de la ley; y no es el único, como sucede con los mapuches que no son mapuches o los jueces laborales que funden empresas con sentencias confiscatorias”, indicó.

En cuanto a quién de su agrupación política está en mejores condiciones para enfrentar a alguien como Moyano desde el poder, aseguró que tanto la titular de Pro, Patricia Bullrich, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo están.

“El que quiera ser presidente de la Argentina tiene que enfrentar a todos aquellos que están fuera de la ley. La gente elegirá a quien crea que está mejor parado para hacerlo, pero yo creo que es un eje de los que marcan el futuro de la Argentina: o volvemos a ser un país dentro de la ley o no tenemos futuro. No hay manera de que alguien venga a invertir en una Argentina donde la ley no existe”, explicó.

Macri descartó también que durante su gobierno se haya espiado a aliados de Cambiemos, opositores y periodistas.

En cuanto a las denuncias de espionaje en contra de su gobierno, señaló que no ordenó el espionaje de aliados de la coalición, opositores y periodistas.

“Ya quedó claro en la Justicia. Yo jamás, y en mi gobierno nadie, absolutamente nadie, recibió ninguna orden de hacer esas cosas que el kirchnerismo nos acusa que hicimos”, afirmó.

“La sociedad está lista para cambiar”

Macri lanzó también duros cuestionamientos contra el gobierno del Frente de Todos, al señalar que el ministro de Economía, Sergio Massa, está “pateando las cosas para adelante, no encarando los temas de fondo”.

“Nadie gobierna; la Argentina está a la deriva”, aseguró.

Aún así, analizó que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, “la sociedad está preparada para cambiar”.

“Lamentablemente, en 2015 la crisis económica, que era muy profunda, era asintomática. Hoy estamos todos dándonos cuenta de lo que son las ideas destructivas que pregona el populismo. Lo que fracasan son las ideas, no las personas. Ni Fu Manchú hubiera tenido un buen resultado con las ideas del kirchnerismo”, señaló.

Por último, aclaró que la administración actual le dejará una “bomba macroeconómica peor que la del 2015” al próximo gobierno.

“Nos van a dejar en el séptimo subsuelo", concluyó. (con información de La Nación)