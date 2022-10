Liga Municipal: no jugará más este año el club que protagonizó incidentes en un partido de fútbol infantil

Como consecuencia de los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo 9 del corriente, protagonizados por el Club Deportivo y Cultural Leones, la subsecretaria de Deportes decidió su desafectación por lo que resta del año en la Liga Municipal de Baby Fútbol de Bahía Blanca.

"La decisión fue muy bien analizada y no fue fácil. Hay varias aristas a tener en cuenta y cierta falacia en el mensaje del otro lado. Cuando se tiene una Liga tan grande, con 3.500 chicos, lo que se trata es de marcar un orden, hay un reglamento con pautas a cumplir. También es un mensaje que le tiene que llegar a los chicos de que cuando las cosas no se hacen bien, hay consecuencias", señaló Nicolás Arroyo.

En diálogo con Telefe Bahía, el subsecretario de Deportes dijo que "acá nadie desafectó ni echó al club de la Liga, quedan muy pocas fechas del torneo y está en el reglamento que ante disturbios de la magnitud que fueron, que por ahí no tomamos dimensión de lo ocurrido, no pueden seguir participando".

Nicolás Arroyo, subsecretario de Deportes del Municipio

"El club va a seguir con las puertas abiertas, ellos pueden seguir entrenando, se pueden seguir haciendo encuentros —aclaró—; no es que los chicos quedan en la calle como se quiere transmitir".

El hecho se originó en las canchas de Mundial Fútbol Club cuando un grupo de padres ingresó a la cancha para increpar al árbitro y terminó golpeándolo. En las imágenes que rápidamente se divulgaron a través de las redes sociales se observa cómo continuó el tumulto entre los violentos y los organizadores y representantes de la comuna, que habían ingresado a separar.

"Del club Leones hay tres personas identificadas, pero del resto nadie hizo nada como para parar la barbarie que fue. Volaban piedras, pasaron un montón de cosas, circuló un video que salió a la luz y que no me divierte para nada y que expone a los chicos", sostuvo Arroyo.

"También hay una reincidencia en ciertas actitudes; es momento de parar la pelota. Acá no se está dejando afuera a nadie, ni se está excluyendo, si no todo lo contrario, se está demostrando que las reglas están para cumplirse y que si no se cumplen hay consecuencias", subrayó el funcionario.

Desde el Municipio informaron que trabajarán con un equipo interdisciplinario para rever estas conductas: "Queremos acompañar a los chicos y también a los grandes, que son los encargados de estos chicos".

"Cuando uno tiene chicos a cargo, antes de actuar con la violencia que lo hicieron, hay que pensar en los chicos. Los hechos fueron gravísimos y ya hubo hechos similares en años anteriores. No hay lugar a la apelación, la decisión está tomada", indicó.

"Si notamos un cambio y vemos intenciones de modificar esas actitudes, el año que viene pueden continuar jugando con nosotros en la Liga Municipal o en la liga que ellos quieran", completó Arroyo.