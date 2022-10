Tifón Vergara: "Es una pelea importante para la historia del deporte en la ciudad"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El combate del viernes no será uno más. Acaso se tratará de la velada más importante, en términos sentimentales, para el invicto boxeador bahiense Gerardo Vergara.

La espera se extendió más de la cuenta, pero al fin el Tifón podrá cumplir con aquel anhelo que interceptó su mente en el mismísimo momento en que se acreditó el título de campeón argentino mediano.

“Creo que es una pelea importante para la historia del deporte en la ciudad. Poder pelear otra vez en Bahía y defendiendo el título argentino, sabiendo que hace 50 años que no había un campeón, considero que es importante”, sostuvo el púgil de 28 años, quien el próximo viernes combatirá en el club Estudiantes.

Vergara, invicto con 16 victorias (9 KO), cuenta las horas para subir al cuadrilátero y enfrentar al cordobés Nicolás Luque Palacios, en una velada organizada por Sampson Boxing y televisada por TyC Sports, en lo que será su segunda defensa del cinturón ganado en septiembre de 2022, tras noquear a Emiliano Pucheta.

Los interesados en apreciar la imperdible cita deportiva boxística, con el bahiense siendo actor de la pelea estelar de la noche, podrán conseguir su entrada ingresando a www.ticketbahia.com.

“Es un rival que conocemos, porque hace tiempo que figuraba como posible retador, y sabemos que tiene experiencia y es aguerrido; ya lo estudiamos con mi equipo. Estoy bien de físico y de cabeza, por lo que seguro será una gran pelea. Es un rival duro pero confío en ganar y cerrarlo por nocaut, cosa que nunca nadie pudo hacerlo con él”, presagió Vergara sobre su adversario, quien viene de ganarle por nocaut a Claudio Andrés Luquez en septiembre pasado.

“Tengo un plan de pelea, pero veremos qué hace en el primer round. A mí me gusta pelear, ir al frente, pero sin perder la cabeza. Me pasó en Córdoba que, si bien no me desordené, no esperaba encontrar un rival que ensuciara tanto la pelea y eso me sacó un poquito de mi plan. Pero las peleas hay que saber pelearlas en el momento”, comentó, en alusión a su último triunfo ante el pinamarense David "La Herradura" Romero.

A propósito de su última contienda, cuenta el Tifón que la misma, tanto por el triunfo como por el desarrollo en sí mismo, resultó vital para reencontrarse con su mejor versión boxística, luego de tener que lidiar con las lesiones durante unos cuantos meses.

“Fue clave esa pelea. Estaba tranquilo, porque sabía que la encaraba más que nada asegurar las curaciones y mostrar que el cuerpo estaba 100%. Por eso decidimos hacerla, más allá que no estaba en juego el título. Haberla hecho la verdad que me vino muy bien para poder agarrar ritmo y quedar bien perfilado para la defensa”, contó.

“Seguí entrenando a full, porque sabía que se venía pronto este combate tan importante. Y la verdad me siento muy bien, las lesiones quedaron atrás y puedo trabajar a pleno. Podría decir que estoy mejor que en mucho tiempo”, aventuró.

Previo al choque de guantes en el ring Vergara y Palacios deberán superar el primer escollo, la ceremonia del pesaje, la cual se llevará a cabo el jueves, desde las 17, en el Museo del Deporte, con entrada libre y gratuita.