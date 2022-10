Leandro Mayo: "El cuerpo responde y estoy en un nivel competitivo muy alto"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Disciplina y sacrificio, la fórmula que el atleta bahiense Leandro Mayo aplica para ganar la carrera contra el paso del tiempo y mantener una admirable vigencia física y competitiva en el arte de la estética corporal.

Pasadas las cuatro décadas de vida, el fisicoculturista bahiense continúa acumulando trofeos y laureles en la máxima expresión deportiva latinoamericana; un ejemplo que trasciende la esfera atlética y que se transforma en enseñanza de vida.

“Tengo un cuerpo joven por así decirlo y eso se debe a que siempre me cuidé, nunca tomé ni fumé y que mi alimentación fue siempre sana. Siempre entrené y ese estilo de vida, a los 40 años, me permite mantenerme a nivel muy alto y exigente cada año”, nos contó Mayo, recientemente consagrado campeón del Mister Olimpia Sudamérica Amateur, en la categoría Mens Physique Máster.

Nos cuenta el experimentado atleta de nuestra ciudad, de 41 años, que allí alcanzó la cúspide del deporte en el continente, ya que allí se presentan los máximos exponentes de la especialidad en su carácter de amateur.

“Es el máximo torneo al que puede aspirar un fisicocultirista y lo mejor del deporte. Hay diversos torneos, como el Arnold Classic, el Mister Universo y el Mundial, pero este torneo es el más prestigioso de todos. La sede fue nuestro país, aunque se realiza en distintos países de Latinoamérica, y con presencia de muchos americanos, mexicanos y atletas de muchas naciones del continente”, puntualizó.

—¿A qué se debe tanta vigencia?

—Tal vez la genética tenga algo que ver, pero acá hay mucha disciplina y sacrificio. Es un deporte de 24 horas y los tres pilares fundamentales no pueden fallar. Ellos son la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Es un estilo de vida, entreno y me cuido desde que tengo uso de razón.

“El cuerpo me responde y estoy en un nivel competitivo muy alto. Me toca medirme con chicos mucho más jóvenes que yo y estoy a la altura. De hecho, el año pasado salí campeón en la categoría Open, donde prevalecen atletas jóvenes”, detalló Mayo.

—Respecto a la competencia, ¿con qué nivel te encontraste?

—Año tras año el nivel de los atletas, tanto locales como extranjeros, especialmente de los que vienen de afuera, es cada vez más alto. Y costó mucho, sobre todo la preparación. Por ahí una de las contras es que, a diferencia de la mayoría de mis rivales, yo no me puedo dedicar 100% al deporte, ya que tengo mis otras responsabilidades de vida. Y eso no hace que, en cierto punto, dé algunas ventajas.

—¿Por qué decís que costó tanto la preparación?

—Me costó mucho enfocarme y llegar al 100% por algunas cosas personales y lo que cuesta hoy por hoy afrontar el día a día. Pero es lindo poder cerrar el año así, al margen de lograr el título o no. Para mí poder pisar el escenario, dar el 100% de mis posibilidades y tener cerca a mis seres cercanos, es lo más lindo de todo. Y más al nivel competitivo que mantengo a mi edad, algo muy reconfortante.

Un estilo de vida. La rutina que exige la eficaz práctica del fisicoculturismo prácticamente no te permite pestañar. Pues hay que hilar fino en cada acción de vida que uno lleve a cabo, ya que, cada una de ellas, tendrá notable incidencia en el rendimiento.

Como lo apuntó anteriormente, la base del arte estético consta de tres patas fundamentales: la comida, el descanso y el entrenamiento.

“Uno buscando el nivel competitivo tiene que estar pendiente de absolutamente todo, especialmente en las comidas, qué cantidad de cada cosa se consume. Y también es fundamental el descanso para poder aplicar eficazmente todo eso, sino tirarías por la borda todo lo que hacés”, nos explica Leandro.

“Aunque el entrenamiento y la preparación—agregó--, por más que el torneo sea amateur, tiene carácter de profesional. Mi categoría, que es muy estética, exige que seas un modelo fitness, y por eso muchos viven específicamente para el cuerpo y alrededor del gimnasio”.

Lo que viene

El calendario deportivo 2022 de Mayo parecería haber llegado a su punto final, aunque en las entrañas más íntimas del atleta local hay un mínimo deseo de sumar un último torneo antes de brindar para celebrar el comienzo de un nuevo año.

“En agenda aparece nuevamente el Torneo Argentino, que ya lo gané en seis oportunidades, pero estoy evaluando si me presento o no. Tengo la tentativa de hacerlo, porque además se hará en Rosario que no conozco”, explicó.

“Otra opción, a evaluar con mi equipo de entrenamiento, es poder descansar un poco estos meses y apuntarle con todo el Arnold Classic de Brasil, que se desarrollará en abril de 2023. Pude competir en la edición 2015, cuando prácticamente recién me iniciaba, y no me fue mal. Por eso creería conveniente descansar, recargar pilas, prepararme como corresponde y encararlo para intentar ganarlo”, detalló.

—Irías con mucha más experiencia sobre todo…

—Sí, y con otro físico, más maduro y mejor trabajado. Estoy a nivel competitivo y eso me da confianza para competir en cualquier torneo. Mientras tenga salud y lo pueda hacer, seguiré compitiendo.