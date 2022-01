FA Cup: El Leeds de Bielsa fue eliminado por obra y arte de un argentino

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, fue eliminado hoy de la Copa FA de Inglaterra tras perder ante West Ham por 2-0 con uno de los goles de Manuel Lanzini.



El ex River Plate siguió con su racha goleadora y a los 34 minutos del primer tiempo convirtió el primer tanto de la victoria de West Ham en el estadio de Londres para eliminar al equipo del "Loco" y avanzar a la cuarta ronda del tradicional torneo.



El conjunto londinense selló el resultado en el tercer minuto de descuento mediante el tanto de Jarrod Bowen.



Lanzini, de 28 años, venía de hacer un doblete en la victoria sobre Crystal Palace (3-2) por la Premier League y ya lleva seis gritos en la temporada.



Leeds no pudo confirmar la levantada después de la vuelta al triunfo en la Premier y sumó su cuarta derrota de los últimos cinco encuentros.



Desde que asumió Bielsa en junio de 2018, Leeds nunca pudo avanzar de ronda en la Copa FA y fue eliminado en las últimas tres ediciones.



En otra llave, Tottenham, con el regreso a la titularidad de Giovani Lo Celso, pasó de ronda tras superar a Morecambe, de la tercera división, por 3-1 en Londres.



El mediocampista del seleccionado argentino fue titular por primera vez en el ciclo del italiano Antonio Conte y salió reemplazado a dos minutos del final, justo después de asistir a Harry Kane para el 3-1 definitivo.



Lo Celso no jugaba desde el inicio en los "Spurs" desde el 30 de octubre del año pasado.



Liverpool tampoco tuvo problemas para seguir en competencia y goleó a Shrewsbury, de la tercera división, por 4-1 en Anfield.



En el banco de suplentes local volvió a estar el alemán Jurgen Klopp tras cumplir el aislamiento por Covid-19.



Otros resultados: Luton 4-Harrogate 0; Norwich 1-Charlton 0; Stoke 2-Leyton Orient 0; Wolves 3-Sheffield United 0.



Mañana será el turno de Aston Villa, que con Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, visitará a Manchester United en Old Trafford. (Télam)