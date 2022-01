Qué hacer si te pica una aguaviva en Monte Hermoso o Pehuen Co

María Sofía Dutto, investigadora del Conicet, habló con LU2 sobre la presencia de aguavivas en Monte Hermoso y Pehuen Co y explicó algunas de sus características y cómo hay que tratarse luego de ser "picado" por una.

"Hay que hacer prevención. No hay un antídoto, no hay una crema. El vinagre es el único, entre comillas 'remedio', que puede llegar a aliviar las descargas de las células tipo dardo de los tentáculos que queden sobre la piel, pero no hay otra cosa".

"El ácido acético [que se encuentra en el vinagre] es un ácido leve que impide que se sigan descargando esas células. Las que ya se descargaron ya está, las toxinas ya entraron al cuerpo y hay que aguantar. Si los síntomas persisten y son moderados o graves hay que ir al hospital", explicó Dutto.

Además, contó que "la medusa está todo el año, pero en invierno y en otoño la cantidad de individuos es mucho menor y además no hay bañistas", y que su presencia también depende de la reproducción que hayan podido tener.

"La temperatura del agua es uno de los factores fundamentales para la reproducción de la especie, se estima que empieza a reproducirse a los 20 grados", explicó.

Las que están acá son las Olindias sambaquiensis, conocida como la aguaviva de la cruz.

"El viento norte trae a las medusas hacia la costa, al soplar de forma perpendicular", detalló Dutto, por lo que estos días de mucho calor —como está ocurriendo esta semana y ocurrirá la próxima— es probable que haya muchas en la costa en Monte y Pehuen.

Lo que recomiendan, en caso de ser picado por una medusa, es acercarse a un puesto de guardavidas.