El titular de Región Sanitaria dijo que le preocupa “el crecimiento exponencial de casos" en Bahía

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, dijo esta tarde por LU2 que está preocupado por “el crecimiento exponencial de casos que se está dando en los últimos días”, en el marco de la tercera ola de coronavirus.

“Hoy en Bahía Blanca tenemos 1.745 positivos activos, cuando el 22 de diciembre eran 95”, señaló al programa Hechos de radio, aunque aclaró que este aumento no se ve reflejado en el sistema sanitario.

No obstante, destacó que estos números "no se ven reflejados en el sistema sanitario, no hay muchas personas en terapia intensiva, la vacunación ha sido un éxito en ese sentido y esperemos que esto siga así".

Además reconoció que si bien en estos momentos no se está pensando en implementar nuevas restricciones, la situación podría reverse si la curva continúa aumentando de esta manera.

Núñez Fariña pidió disculpas por la desorganización que hubo el martes pasado en el Parque de Mayo, en la entrega de las credenciales de vacunación.

"Se decidió hacer esta entrega y se desbordó, aprovecho para pedir disculpas por el procedimiento, lo hicimos con criterio y conciencia, y el miércoles lo volvimos a realizar. Como se juntó mucha gente decidimos que no lo vamos a volver a hacer hasta que no se estabilice la situación epidemiológica", comentó.

Recordó además que esos carnets los están entregando desde que vino el Tren Sanitario, a mediados del año pasado, y que luego siguieron dándolos en vacunatorios y después a través de un documento online donde las personas podían suscribirse.

También aclaró que las credenciales tienen los mismos datos que se pueden encontrar en las aplicaciones miArgentina y VacunatePBA o en el cartón que se entrega con la vacunación, y que sirven a modo de pase sanitario.