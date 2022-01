Messi podría volver a la cancha de Newell's con la Selección

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi puede tener la posibilidad de jugar el último partido que el equipo nacional afrontará como local en estas Eliminatorias Sudamericanas en la cancha de su querido Newell's Old Boys, algo que se está barajando en las últimas horas, lo mismo que el cotejo anterior como anfitrión de Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.



Ese encuentro por la 17ma. fecha de Eliminatorias se jugará el 24 de marzo frente a un seleccionado venezolano que será dirigido por José Pekerman, alguien a quien el rosarino conoce sobradamente, y que tiene como ayudante de campo a Fernando "Bocha" Batista.



Previamente, en la 16ta. jornada que tendrá lugar el 1 de febrero, todos los cañones apuntan al estadio de la capital cordobesa.



Los otros dos juegos de los cuatro que restan de Eliminatorias la Argentina los jugará como visitante, el jueves 27 del corriente mes ante Chile, por la 15ta. fecha, en los 2.400 metros de altitud de la desértica ciudad de Calama, dese las 21.15, mientras que la 18va. y última jornada lo afrontará también en los 2.850 metros de Quito frente a Ecuador, también dirigido por un argentino: Gustavo Alfaro.



De cualquier manera si esta posibilidad se concreta, desde Newell's tendrá que trabajar contrarreloj para adecuar el estadio a las exigencias de Conmebol para eventos de esta característica internacional.



Si no es el "Coloso Marcelo Bielsa", donde también tiene buenos recuerdos el entrenador nacional, Lionel Scaloni, surgido en el club del Parque de la Independencia,



Si no es Newell's, la otra alternativa que se maneja en AFA para ese cotejo antes los venezolanos es el ya probado estadio Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.