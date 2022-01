Aumentan los casos, pero “no hay motivos para tomar nuevas medidas de restricción”

El subsecretario de Atención Integral de la Salud del Municipio, Ezequiel Jouglard, habló esta mañana sobre la administración de la situación epidemiológica en Bahía Blanca ante el aumento sostenido de casos de COVID-19 de las últimas semanas.

Explicó que el incremento se debe a “dos causas fundamentales”. En primer lugar, “las dos variantes de preocupación, que son las llamadas delta y ómicron, que son más contagiosas que las primeras cepas con las que habíamos tenido contacto”.

El otro motivo es “el aumento de la circulación”, ya que “hoy no hay ningún tipo de restricción de la movilidad y eso aumenta la cantidad de contactos que tenemos cotidianamente”, sostuvo en diálogo con Panorama, por LU2.

Jouglard destacó que, pese al aumento de contagios, “lo que se observa son cuadros leves, resultado del avance de la campaña de vacunación”, y añadió que la curva “no ha impactado con el sistema de internación” como sí ocurrió con picos de casos anteriores.

En ese sentido, agregó que por el momento no se está pensando en volver a restringir la circulación, “porque mientras no haya un impacto en el porcentaje de ocupación de camas de Terapia Intensiva no hay ningún motivo para que haya una medida restrictiva”.

En cuanto a la demanda de testeos, que también aumentó significativamente durante el último mes, el infectólogo sostuvo que en cuanto a insumos “estamos con buena capacidad para afrontar” esas cantidades, que hoy rondan en “1000 personas diarias en hisopados, sin contar lo que hace el sistema privado”.

Sin embargo, señaló, “estamos casi en lo que es la capacidad límite de testeos diarios”, que es “un nivel que no habíamos tenido en ninguna etapa de la pandemia”, y destacó que ese número seguirá en aumento, al menos en enero. Por esa razón, indicó que desde el Municipio proyectan “sumar algún otro tipo de estrategia de testeo, ya sean puestos itinerantes o algún otro centro de testeo”.

“Hoy, el impacto lo lleva más lo que es el diagnóstico y seguimiento telefónico, que lo que es la internación”, agregó. Resaltó que “el 99 % de los casos transcurren la enfermedad en forma leve, por lo que pueden transitarla en sus domicilios”

En tal sentido, sugirió acudir a la guardia del hospital únicamente “en aquellas situaciones que tienen que ver con alguna emergencia o urgencia que no pueda ser resuelta en el domicilio del paciente”, como la falta de aire, la fiebre sostenida, etc.

El funcionario, por último, respondió algunas inquietudes relacionadas con la vacunación y el diagnóstico de COVID positivo.

Por ejemplo, qué ocurre cuando una persona tiene turno para vacunarse pero está con síntomas de COVID, o bien es asintomática. Al respecto, Jouglard recomendó “esperar a tener el alta epidemiológica y recién ahí vacunarse”, en caso de tener síntomas o diagnóstico positivo.

Recordó que “hoy la vacunación es prácticamente libre en lo que son primeras, segundas y terceras dosis, sobre todo para los mayores de 60, así que si hoy uno perdiera el turno podría acercarse después del alta” y que “se ha modificado el tema de los días de aislamiento”, que son 5 para los contactos estrechos con esquema completo y 7 para los casos positivos que estén vacunados.

Además, se le consultó sobre si hay algún problema con que una persona asintomática vaya a vacunarse sin saber que está cursando la enfermedad, o si mejor sería que se hiciera un hisopado previo.

Respondió que si bien “no está recomendado” vacunarse teniendo COVID, “tampoco está recomendado que la persona vaya a hisoparse antes de vacunarse, porque estaríamos hablando de un escenario donde todas las personas que se vayan a vacunar tengan que hisoparse”, situación que el sistema no podría sostener.

“Hoy es más importante vacunarse que testearse, porque es la medida de prevención primaria más importante que tenemos y siempre es más importante prevenir que curar” destacó; “como decimos siempre la vacunación es una medida de salud pública muy efectiva”.