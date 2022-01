La grave situación que atraviesa la guardia del Hospital Municipal

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La falta de profesionales en la guardia médica del Hospital Municipal “Eva Perón” data de hace más de 10 años y el problema de agravó y visibilizó aún más con la pandemia del COVID-19, aseguró el doctor Carlos Gabbarini.

En diálogo con La Nueva., el secretario de Salud dijo que no es una cuestión que afecta solamente a Coronel Rosales, sino a toda la región.

"Hace bastante tiempo que las especialidades que se requieren en los servicios de emergencia no son elegidas por los nuevos profesionales y eso produce que la oferta de médicos sea muy escasa, mientras que la demanda es muy alta desde diferentes centros zonales”, aseveró.

A eso, dijo, hay que sumarle que durante los últimos dos años se fueron postergando algunas licencias y se produjeron bajas por el coronavirus, lo cual provocó que cada vez sea más escaso el recurso humano.

"Estamos hablando de un problema estructural. No es únicamente un tema de dinero, que es una cuestión importante, pero no es el inconveniente principal", subrayó.

"Hoy, no tengo siquiera la oportunidad de mantener una entrevista con un médico que me pida algo que no le pueda cumplir desde lo económico. Directamente el profesional no llega a discutir un tema de salario. La especialidad no es de las mejores rentadas, eso es cierto. Y los más jóvenes privilegian otros aspectos y no optan por las especialidades que provocan más estrés y desgaste".

En tal sentido, recordó que "la guardia médica en mi generación (con casi 30 años de experiencia) y todas las que me precedieron, era un lugar casi obligado de paso, después o durante el curso de una formación. El manejo de una guardia daba mucha formación desde el punto de vista profesional, además del recurso económico".

"En la actualidad, no es así. Siempre pongo de ejemplo al Hospital Municipal de Bahía Blanca, a mi criterio el mejor de la región en cuanto al manejo del sistema de emergencias, que puso en concurso 10 cargos para Clínica Médica para cubrir en su guardia y quedó desierto. Eso pone a las claras la crisis que existe en cuanto al recurso humano", sostuvo.

Gabbarini mencionó que como se trata de un tema estructural, no se puede solucionar desde cada distrito por separado sino que tiene que resolverse desde el nivel ministerial.

"Entiendo que hay que estimular a las nuevas especialidades, con mayor cantidad de vacantes formativas y mejor remuneradas para que sean elegidas por los nuevos médicos. Sería como una forma de devolver al Estado, para quienes estudiamos en las universidades públicas, parte de esa formación”.

En tanto comentó que a nivel local "hicimos una convocatoria a los médicos de nuestro distrito de diferentes especialidades y edades. No podemos obligarlos, simplemente fue una solicitud de colaboración. No obstante, hasta el momento no hemos tenido demasiada respuesta".

También expuso que la situación del Hospital Naval no ayuda en absoluto a la crisis de la guardia del Municipal.

"El Naval hace mucho tiempo que tiene mermada su capacidad operativa tanto en la internación como en el servicio de emergencia, incluso mucho tiempo antes que nosotros a nivel local", manifestó el facultativo.

"En este momento tampoco cuenta con el recurso humano. Mucha gente que antes concurría al Naval ahora lo hace al Municipal", dijo.

Además, señaló que "en los últimos días también hubo afiliados a la Iosfa que no fueron aceptados en el Naval y debieron internarse en el Municipal.

"En la guardia esto es muy frecuente, pero últimamente también se está dando en la internación porque el Naval no cuenta con profesionales, situación que nosotros en el Municipal sí lo tenemos bien cubierto. Es decir, nosotros tenemos una crisis con el médico de guardia, mientras que el Naval también tiene falta de profesionales para atender a los internados", describió.

Números que tendrían que comenzar a bajar

En cuanto a la cantidad de contagios (en la última semana el promedio diario superó los 100 casos), dijo que tendría que empezar a disminuir el número de casos.

"Estamos en una meseta del pico y a partir de ahora se debería comenzar con una disminución de los casos positivos por día. Esto se prevé con la poca experiencia que se tiene en esta situación de pandemia y también por una expresión de deseo".

Respecto a los internados (20 hasta el jueves), sostuvo que en el Naval "se trata de personas que, por su profesión, no tienen lugares para realizar el aislamiento y no son oriundas de nuestra ciudad, mientras que en el Municipal hay 6 pacientes aislados, 1 en la sala COVID y otro en Terapia Intensiva".

Los hisopados se realizan en el Centro de Atención Primaria de la Salud, en los barrios Luiggi y Atepam (De la Madre 1070), de lunes a viernes, de 6.30 a 10.30; y el consultorio del área respiratoria del Hospital Municipal (sobre calle Mitre), de 8 a 11.

También se atiende en el Playón Municipal de Pehuen Co, los días lunes, miércoles y viernes, de 18 a 22; martes y jueves, de 9 a 13; y los sábados, de 9 a 12.

En tanto las vacunas, en forma libre o con turnos, se aplican en el ex Sanatorio Punta Alta (Urquiza y Colón), en el Centro de Abuelos Rosaleños (Pueyrredón y Rosales) y en el citado playón de Pehuen Co, los sábados, de 14 a 20.