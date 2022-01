Monte Hermoso: una escuela de mar para futuros guardavidas

"Crear gente de mar", ese es el objetivo de la Escuela de Mar de Monte Hermoso, que ya empezó su cuarto verano en la ciudad balnearia, dirigida para niños y niñas con ganas de aprender y conectarse con el agua.

Una propuesta educativa de verano, llevada a cabo por guardavidas, instructores de náutica y profesionales de la Educación.

La Escuelita de Mar es una actividad donde, a través de diferentes juegos, los niños y niñas conocen, aprenden y experimentan las primeras ideas sobre la navegación a vela, tabla de surf y náutica en general. Contando la posibilidad de aprender en el mar, o bien, realizar en la playa otro tipo de actividades recreativas y de preparación física afines con el deporte.

El referente de la escuela, Sebastián Varela habló con Bronceado y destacó que "es super positivo que los chicos que han venido los 3 años, este vuelven y hasta suman amigos, lo que nos dice que vamos por buen camino".

"Tenemos la oportunidad de formar, más que guardavidas —ojalá salgan, porque está direccionado hacia el salvataje— crear gente de mar, que cuando sean grandes sean surferos, nadadores, o que de algún modo van a estar conectados con el mar", contó Varela.

"Nuestras actividades serán complementadas con la EDUCACIÓN AMBIENTAL, buscando desarrollar conciencia ética y colectiva sobre todas las formas de vida con las cuales compartimos este planeta y la importancia de su cuidado, como verdaderos GUARDIANES DEL AMBIENTE", señalan en su página web.

Salvamento Junior: realizan prácticas deportivas que incluyen natación, preparación física en la arena y salvamento, como parte de la formación integral para que, quienes hagan la experiencia, sepan desenvolverse en el medio acuático con seguridad, así como también actúen de forma correcta ante cualquier situación de emergencia.

Salvamento Adultos: el deporte es salud, entrenar en grupos es motivador, la energía se multiplica. Para los adultos que no quieren quedarse afuera, este año sumamos actividades para quienes son amantes de la natación y el mar.

Cómo identificar los peligros en el mar

"Hablemos de lo que causa más ahogamientos a nivel mundial, que son las corrientes de retorno, que es el agua que se acumula porque las olas van empujando agua hacia la costa y ese agua tiene que retornar al mar, busca el lugar de menos resistencia que puede ser un pozo y eso empieza a hacer un río que entra.

¿Cómo identificarlo? Una es con algo fijo, una escollera o un muelle, eso siempre hay que asumir que a los dos lados de una construcción fija que sobresalga del mar va a haber corriente de retorno.

Un ejemplo muy fácil es pararse en la orilla, dejar que el agua te pase el pie y cuando vuelve se te hacen dos canaletas alrededor del pie y te hundís, entonces eso te está demostrando una escollera como funciona a nivel chiquito, vos te vas hundiendo porque sos pesado hasta cierto punto pero las corrientes y todo lo que se va socavando queda y se va haciendo cada vez más profundo, esas son corrientes fijas", explicó Sebastián y brindó tips para identificar los peligros en el mar.

Que no rompa la ola

"Lo difícil es en el mar abierto para reconocer la corriente, ahí hay que tener paciencia, no hay que llegar y meterse en cualquier lado si no que hay que parar y observar: me quiero meter donde se rompe la ola, si la ola no rompe y hay un claro que parece un piletón, ese claro es la corriente de retorno porque toda esa agua y esa espuma se va moviendo y rompiendo porque hay fondo, donde no rompe es que hay más profundidad y esa profundidad hace que el agua vaya para adentro".

Tiene otro color

"Los que tenemos lentes polarizados, sacan el reflejo entonces ves colores nada más. Al ver una corriente de retorno la ves oscura, ves el mar celeste azul y ves de repente un río oscuro que se mete para dentro, eso es la corriente de retorno".

La espuma u objetos flotando

"La espuma o cualquier cosa que esté flotando y vaya para adentro, eso significa que se lo está llevando el mar. Uno cuando habla de corrientes son toneladas de agua que se mueven donde uno no la puede luchar solo, lo que sí puede saber es cómo reaccionar como nadador ante una corriente de retorno".

¿Cómo salir de una corriente de retorno?

"Si te está llevando, hay moverse lateralmente a la playa, entonces cruzás la corriente de retorno. Luego nadar hacia donde rompan las olas. Una corriente no puede tener mas de 15, 20 metros", finalizó Varela.

Podés encontrar a la Escuela de Mar en el parador de Prisma Beach, en calle Presidente Perón 208,