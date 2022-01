Turismo: el boom del verano, pero también el “gran enemigo” costero

Por el extremo impacto ambiental, los datos alarmaron. De un total de 40.331 residuos que se recolectaron en la costa bonaerense, el 84,5% correspondieron a desechos plásticos.

Eso se desprende del Censo Provincial de Basura Costera Marina en la Argentina, que realizó una veintena de ONG del sector en distintas ciudades balnearias de la provincia de Buenos Aires.

Durante septiembre y octubre del año pasado, 438 voluntarios relevaron un área total de 422.501 metros cuadrados en 21 localidades (desde San Pedro hasta la Isla Lucero, frente a Bahía Blanca) y pudieron realizar un ranking de los principales tipos de contaminantes plásticos, entre los que figuraron: las colillas de cigarrillo (19,6%), fragmentos de este material(18,7%), envoltorios (13,2%), bolsas (10%) y restos de nylon (8,1%).

“Cada vez son más los animales que recibimos en el centro de rehabilitación que interactúan con plástico, y que se ven afectados por esta problemática”. afirmó Karina Álvarez, bióloga y responsable de Conservación de la Fundación Mundo Marino, que fue una de las instituciones que participó del censo.

La especialista, también fue coautora de un estudio publicado en la revista internacional Frontiers que analiza cómo distintas especies del Estuario del Río de La Plata funcionan como indicadores biológicos de la interacción negativa con plásticos: “Identificamos al delfín franciscana como la principal especie indicadora de esta problemática. También aparecen las tres tortugas marinas (verde, cabezona y laúd), el lobo marino, el pingüino magallánico y la gaviota cocinera”.

En 2016 surgió la idea de realizar este relevamiento para registrar la situación de las playas bonaerenses y promover medidas tendientes a reducir la cantidad de basura que llega a los ecosistemas marinos.

“El hecho de poder contabilizar y darle número a los residuos nos permite analizar, evaluar y trabajar sobre los hábitos de consumo de las personas. Además, sirve como una herramienta de gestión al momento de pensar resoluciones para mejorar el manejo del tratamiento de la basura”, dijo Álvarez sobre la quinta entrega de este censo, que en 2020, por la pandemia, no se realizó.

Este año, por segunda vez consecutiva, las colillas de cigarrillo lideraron el ranking de residuos de plástico.

Sin embargo, aunque en 2019 ocupaban un 27,3% de los desechos de este material, esta vez el porcentaje se redujo al 19,6%.

Este desecho es uno de los contaminantes de agua más complejos. Se estima que puede afectar a entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua dulce. También se calcula que puede demorar hasta 10 años en descomponerse. De hecho, una colilla está compuesta de acetato de celulosa, un material no biodegradable cuya función es absorber sustancias tóxicas del humo de tabaco.

A pesar de que cada vez hay más campañas de concientización, la cantidad de residuos plásticos se mantiene por encima del 80% cada año.

Álvarez sostuvo que, a causa de la pandemia, se retrocedió en los hábitos de consumo, principalmente en el uso de plásticos reutilizables.

Por eso, aunque reconoció que no es una tarea simple, insistió en que las personas tienen que tratar de cambiar sus conductas.

“Al ser un problema global, los resultados no se van a ver rápidamente. Por eso, importan las campañas de concientización. La gente tiene que entender esta problemática y fomentar la economía circular para facilitar a las personas la posibilidad de reciclar los residuos”.

Y agregó: “Es mínimo el porcentaje que se recicla en la Argentina. Es un problema no darle un tratamiento adecuado porque el plástico que no se recicla termina dando vueltas y luego desemboca en el mar. Muchas veces nosotros no vemos la problemática, porque no todo el plástico queda flotando en la superficie, y por eso son los animales quienes nos demuestran la situación ambiental del mar que tenemos enfrente y no estamos viendo”.

El resto de los residuos que se encontraron en las playas fue: vidrios (4,5%), papel y cartón (2,7%), metales (2,3%), y otros materiales (5,9%).

Organizaciones participantes

OPDS Reserva Provincial Pehuén Co Monte Hermoso, COA Punta Rasa, Cooperativa La Razón de Mi Vida, Grupo Scout Santa Teresita Nº367, Colegio San Patricio, Fundación Unidos por la Naturaleza, Municipalidad de Ensenada, Delegación Municipal y Departamento Saneamiento Ambiental, Cerri, Club Náutico Bahía Blanca, Codimat, Qreciclas, Tripulación buque Logístico ARA Patagonia, Red Proplayas Nodo Bahía Blanca, Plogging, Voluntarios por el Clima, Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático Ramcc, Ciudad Inclusiva, AQUAMARINA, Asociación Amigos, Yacht Club y Reserva de la Biosfera Parque Costero del Sur.

Localidades censadas

San Pedro, Punta Lara, Magdalena, Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Ostende, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Balneario Marisol, Monte Hermoso, Pehuén Có, Punta Alta, Bahía Blanca e Isla Lucero y Villa del Mar.