Parque provincial Tornquist, para conectar con la naturaleza

Uno de los guardaparques del Parque Provincial Ernesto Tornquist destacó el buen comportamiento de los visitantes en el cuidado del lugar y aseguró que desde el parque buscan generar conciencia ambiental a través del disfrute de los turistas: “Te desconectás de tu lugar de origen y te conectás con la naturaleza”.

Esas son palabras de Diego Repetto, quien hace ocho años trabaja como guardaparques en el predio que tiene al Cerro Ventana como atracción principal. “Me marca ver a la gente disfrutar las sierras con una sonrisa, de la manera en que yo lo hago todos los días”, dijo esta tarde en diálogo con Bronceado, que se emite sábados y domingos por LU2.

Repetto destacó que los visitantes “de a poco van tomando conciencia, no solo del ambiente en si sino el respeto y valoración por el trabajo que hacemos puertas adentro” y agregó que “en 2020 sacamos los tachos de residuo y hoy uno entra al parque y no ve basura”, algo que no ocurría cuando había cestos. Además, señaló que “la gente misma tiene la costumbre de volver con sus residuos”.

Por otro lado, resaltó que una de las particularidades del Parque Provincial Ernesto Tornquist es la posibilidad de disfrutar del ambiente de serranía recorriendo “cerca de 10 senderos” y que “cada uno es totalmente distinto”. En el país, “son pocas las áreas naturales protegidas que te pueden llegar a ofrecer estas cosas”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A eso “hay que sumarle la tranquilidad del lugar, un plus importante”, señaló. “Inconscientemente, cuando salís a vacacionar, buscás desconectarte de tu lugar de origen. Dentro del parque no hay señal y la gente logra una conexión con el ambiente que no está acostumbrada a tener”.

Los senderos del Parque pueden ser recorridos a través de tres modalidades: autoguiados, de acceso libre o con servicio de guía. Con estos últimos, “la gente recorre el lugar y se lleva otro mensaje de primera mano. Los guías son profesionales de carrera y brindan un mensaje de conservación diferente al del sendero autoguiado”.

En cuanto al trabajo de guardaparques, dijo que su rol es promover “la custodia ambiental para que la gente pueda disfrutar del ambiente en su estado original”. “Estamos para recibir a la gente de la mejor manera posible”, agregó.

El personal del parque se enfoca tanto en el cambio cultural como en el disfrute de los visitantes. “Una de las premisas que le transmitimos a la gente es que disfrute del lugar, porque si lo disfruta después se lleva los conceptos de la conservación y del medio ambiente de a poquito en el vocablo”, explicó.

El Parque Provincial Ernesto Tornquist está ubicado en el km. 225 de la ruta provincial 76. Se encuentra abierto al público todos los días de 8 a 17, cuenta con un sector de fogones gratuito y cerca de una decena de senderos para recorrer un ambiente de serranía alrededor del Cerro Ventana.