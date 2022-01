Parece increíble, pero fue real: ganaron después de perder por 35 puntos

La segunda remontada más amplia de la historia de la NBA se registró anoche, en la victoria de LA Clippers ante Washington Wizards, por 116 a 115, tras estar 35 puntos abajo.

La anterior la había sido de 36, en el triunfo de Denver ante Utah, el 27 de noviembre de 1996, por 107 a 103.

Lo más destacable es que el ganador no contó con dos de sus jugadores más importantes: Kawhi Leonard y Paul George, ambos lesionados.

La máxima a favor de los Wizards se registró a 1m20 del cierre del segundo cuarto: 66-31. A patrir de ahí, los Clippers metieron un parcial de 85 a 49.

La secuencia final del partido fue tan increíble como la remontada en su misma, ya que un triple de Luke Kennard redujo la diferencia a apenas tres puntos con 8,2/10 por jugar.

Y después de que los Wizards cometieran una violación -cinco segundos- los Clippers recuperaron el balón y consiguieron una increíble, pero real jugada de cuatro puntos.

