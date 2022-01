Pepo Pérez despertó a tiempo: "Habíamos analizado parar un tiempo"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Un renacer deportivo. Esa sensación recorrió el cuerpo del medanense Sebastián Pérez al cruzar la meta y completar la décima final de la temporada del Estival de Midget 2021/22 en el 2° puesto. Su mejor resultado en mucho tiempo...

La vuelta al protagonismo puntero fue como un bálsamo para Pepo, cuyas expectativas en la previa distaban completamente de las magras cosechas realizadas en las primeras programaciones, donde apenas podía completar un puñado de vueltas en pista.

Pero todo cambió a partir de un oportuno golpe de timón. Cuando ya se hablaba hasta de hacer un parate en el seno interno, Seba apostó a un nuevo vehículo e inmediatamente aparecieron las buenas sensaciones y los primeros grandes resultados.

“En una cena, charlando con Martín Saldamando (NdR: su motorista) y el grupo de gente que me acompaña, también junto a mi familia, analizamos parar un tiempo o hacer un gran cambio. Justo se dio la posibilidad de conseguir este auto y todo fue distinto a partir de eso y la ayuda de Darío Roth en la puesta a punto”, confesó Pepo, cuyo nuevo chasis Saldamando estrenó en la quinta cita.

“Teníamos fe con el equipo que tarde o temprano iban a llegar los resultados. Hace varias fechas contamos con un gran chasis y motor, por lo que era cuestión de tiempo y seguir trabajando para volver a donde supimos estar”, agregó.

Su rendimiento fue en constante ascenso, hasta la confirmación real en la competencia previa al receso, donde la unidad negra N°121 asomó como retadora excluyente al triunfo en la finalísima.

Lamentablemente, circunstancias de carrera frustraron su ilusión...

“En la fecha anterior me había quedado con la espina. Tuvimos un rendimiento similar al de hoy (por el viernes), con un tiempazo en la serie y un gran auto, pero después me moví en la semi y chau. Esta vez probé largada toda la noche, para evitar que eso vuelva a pasar, y por suerte la redondeamos. Este resultado es como un triunfo”, aseguró Pérez.

El 1m 16s 230 empleado en instancias clasificatorias, le otorgó al medanense, radicado en nuestra ciudad, el mejor tiempo de la jornada y uno de los registros más veloces en la historia del estadio aldense para los cinco giros.

Luego llegó el éxito en su semifinal, con un tiempo no del todo bueno, pero con la candidatura asegurada para el plato fuerte, donde dio batalla en los primeros metros luego de la largada.

“En algún momento me ilusioné con la victoria. Mi auto largó muy bien, pero de haber más piso capaz podría haberla peleado un poco más. Me fui a buscar el colchón muy abierto y a tratar de tapar a Ezequiel (Roth), sabiendo que se la jugaría por ahí, pero ahí se escapó Lucho (Vallejos) adelante. Traté de correrlo, pero no me quedó otra que cerrarme y asegurar el 2° puesto”, detalló.

Las estadísticas no son del todo alentadoras (marcha 24° a poco más de 34 puntos del 12°), pero las posibilidades matemáticas existen. Aunque, lo más auspicioso del caso, la existencia de un medio mecánico acorde.

“Y ahora te digo que sí, me ilusiona el Playoff. Aunque en puntos estamos lejos. Me siento capaz de ganar, estamos cerca, pero sabemos que en el Midget es muy difícil. Lo que más tranquilo me deja es que apareció el auto y que nos dimos cuenta que estamos a la altura. Volvimos a sentir vivos, que es lo más importante. Ahora daremos pelea con todo en las que quedan”, cerró.

El dato

Casi cinco años habían transcurrido del último paseo triunfal de Pepo en un certamen veraniego, previo a la programación del pasado viernes.

La última vez del medanense en un podio había ocurrido en la duodécima fecha del certamen 2016/17, cuando en sus laterales lucía el N°3, arribando detrás de Fernando Caputo y Luciano Vallejos.