Paco Castagna: "Es muy lindo ver como los chicos argentinos mejoran tanto fecha a fecha"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Objetivo cumplido para Michelle Castagna (27). Un suceso que estaba al caer y que premia su brillante labor en el Campeonato Internacional de Speedway 2021/22, cuya última función se disputará en nuestra ciudad el 5 de febrero.

Sin desmerecer al cuantioso y notable parque de pilotos nacionales de 500cc, la prematura coronación de Paco era algo que, a juzgar por su curriculum y medio mecánico, debía darse casi por decantación.

“Fue hermoso ganarlo ayer (por el domingo), con la hermosa carrera que hicimos y con pilotos de muy buen nivel, como Coty (García), Facu (Albín) y los demás chicos que siguen empujando tan fuerte. Fue una noche no del todo sencilla, con un pichazo en una serie y algunos problemas mecánicos que pudimos resolver. Pero al final, la moto fue perfecta y eso me dio confianza”, contó Castagna, luego de vencer en la décima fecha.

“Me vine de Italia pensando que quería ganar el campeonato y lograrlo tiene un sabor espectacular y muy especial. Tuve mucha constancia, nunca perdí las ganas de ganar y anoche lo quería dar todo. Estoy muy feliz, por mí, los sponsors, mi equipo y todo el enorme apoyo que recibí del público argentino”, agregó.

Destaca Paco, próximo a competir en una nueva temporada británica, que el brutal dominio estadístico (ganó ocho de diez competencias) no se condice con la real exigencia que debió afrontar en la pista Antonio Miranda del Automoto Club.

Con el paso de las competencias, incluso antes de la fugaz presencia del pringlense Nicolás Covatti (único en frenar su demoledor andar en finales), Castagna debió exprimir el máximo para contener los embates de varios prometedores pilotos de nuestro medio.

“Terminó resultando muy difícil con el paso de las fechas. Pero es muy lindo ver como los chicos mejoraron tanto. Por ejemplo, como pasó en las últimas carreras con Eber (Ampugnani). Pero todos, tanto (Facundo) Cuello, (Alex) Acuña y (Lucas) Torresi, estuvieron a la altura y se notó su crecimiento. Sería lindo que todos los pilotos argentinos puedan hacer todas las fechas, porque las carreras salen mucho más lindas”, apuntó.

“Muchos me dijeron que, por lo que se ve de afuera, gano cómodo. Pero no, lejos de ser así. Cada vez se hizo más duro. Cuando uno sale a ganar, no importa el nivel, siempre es complicado. Y más este último tiempo, que realmente se puso complicado. Por eso es un campeonato que realmente vale mucho para mí”, dejó en claro.

Varios factores hacen de este logro un certamen muy especial y difícil de olvidar para Castagna; por sobre todo, continuar el legado y emular lo hecho por papá Armando décadas pasadas.

“En su momento lo vi ganar y coronarse campeón varias veces acá. Tengo hermosos recuerdos de esa época. Pero también fue especial por haber ganado la primera carrera oficial en el nuevo circuito, cosa que pude repetir en la zona, obviamente por ser el primer campeón, con mucha gente al lado que en su momento me vio crecer y que son como mi familia”, destacó.

“Es una satisfacción muy grande ver que el clima es igual al de siempre, que la gente tiene el mismo espíritu y que esa misma gente que apoyaba a mi papá estuvo al lado mío. Dos Castagna ganando campeonatos en Argentina, es algo realmente especial para nuestra familia. Ojalá pueda venir el año que viene a defenderlo”, se esperanzó.

El próximo viernes, en Colonia Barón, Castagna afrontará su antepenúltima competencia en suelo nacional. Pero la gran despedida ante sus fanáticos argentinos ocurrirá el sábado de 5 de febrero, en el Antonio Miranda de nuestra ciudad.