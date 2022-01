Se está poniendo caliente

Desde la creación por decreto 336/46, por parte del presidente Perón, de la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) hasta nuestros días, no hubo quien le pusiera el “cascabel al gato”. Porque “quien tiene información, tiene el poder”, “mucha información, mucho poder”.

Los Estados mejor informados son el Vaticano, con 49 Has; Israel, con el Mossad y una superficie dos veces el partido de Villarino, y Corea del Norte, que va adelante en materia de proyectiles nucleares. Otra regla es “la idoneidad no es lo secreto, sino que lo es la función o desempeño del agente”. Otra regla: “quien no tiene fuerza informativa, no tiene fuerza”.

Por eso el papa -hoy santo-antes de llegar a la Argentina “para desarmar los espíritus” con la información -confirmada por desclasificación de documentos- de que en la guerra de Malvinas Inglaterra tenía a bordo del “Hermes” 31 armas nucleares y del “Invencible”, 18.

El hundimiento hasta hoy negado del buque insignia “Invencible” precipito la decisión -confesada por Mitterrand a su psicoanalista Ali Magoudi- de Margaret Thatcher de arrojar la bomba en Córdoba.

El papa pernoctó en Londres en su viaje a la Argentina y pactó hacer llegar esa información a cambio de la incorporación -ya cumplida- de la Iglesia Anglicana a las filas de Roma.

Perón, como agregado militar en Chile, estableció una red de informantes y se vino dejándole el paquete a Lonardi, que se las vio feas y nunca se la perdonó: ahí está la raíz del 16 de septiembre de 1955.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La SIDE cumplió funciones inmorales con Aramburu, y el general Quaranta secuestró y asesinó a Satanowsky y atacó a sangre y fuego a la resistencia peronista.

Frondizi echó mano de la SIDE para el Plan Conintes (conmoción interna), del cual padecí prisión en el buque “33 Granaderos”, con simulacro de fusilamientos cada noche.

Videla echó mano de la SIDE para llevar a cabo los vuelos de la muerte, aplicando el Plan Cóndor de Estados Unidos, Israel y Francia.

Ahora aparece la AFI descolocando hasta a la misma exgobernadora Vidal, y la miserable acción de espionaje de Mauricio Macri aplicando las reglas de la mafia calabresa (“'Ndrangheta”) respecto de su propia hermana, de familiares del “ARA San Juan”, la estratégica misión de desbaratar al movimiento obrero organizado, o armas para el golpe de Estado en Bolivia (versión espionaje-contraespionaje).

Todos, quien más quien menos,se valieron de operativos de inteligencia desde un “superpoder” que está por encima de gobiernos, de leyes, de la moral y de la ética.

Hay varias SIDEs, o AFIs. Esa anarquía le sirvió al Tata Yofre para escribir libros. Los agentes de inteligencia presuponen cursos intensivos,de criptografía, desencriptado, contrainteligencia, etc., y como cada agente padece desdoblamiento de personalidad, la bota de potro no es para cualquiera.

A un presidente que no maneje el tema, lo pasan como alambre caído. La comunidad informativa es un superestado.

Así que ojo: hay decenas de otras grabaciones y filmaciones de la “Gestapro” radical liberal. Esto recién empieza y se está poniendo caliente.