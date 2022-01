Tragedia en Mar del Plata: un turista se metió en el mar tras salir del boliche y murió ahogado

Un hombre fue hallado sin vida hoy en la ciudad balnearia de Mar del Plata tras meterse al mar en la Playa Popular en las primeras horas de la mañana, luego de salir de un boliche de la zona.

El hecho ocurrió en Rivadavia y la costa, cuando un acompañante y testigos presenciaron el momento en el que la víctima se metía al agua y, pasados los minutos, advirtieron que no volvía a salir hacia la orilla, por lo que llamaron al 911 y dieron aviso de lo sucedido.

Ante esto, intervino personal policial de la Subcomisaría Casino y la Unidad de Prevención de Policía Local y de la Prefectura Naval, que llevó a cabo un rastrillaje y encontró el cuerpo flotando a alrededor de 300 metros de la costa.

“Al encontrarlo, se procedió a subirlo al gomón utilizado por la Prefectura para la búsqueda y se decidió dejarlo allí durante unos 20 minutos hasta que llegó el vehículo de la policía científica”, señaló a Clarín el jefe de Seguridad del sector playa centro, Nahuel Nardone.

En el caso tomó intervención la Fiscalía N°6, a cargo de Romina Díaz, que dispuso actuaciones por “averiguación por causales de muerte”.

“Ahora se realizará una autopsia del cuerpo. Hay dos posibilidades: que se haya ahogado o que primero haya tenido un infarto, dado que cuando sucede la primera opción, el cadáver suele encontrarse hasta días después del hecho. Pero aún hay que analizar lo que pasó”, agregó Nardone.

Y remarcó: “Lamentablemente suele pasar que a la salida de los boliches los jóvenes van a la playa para ver el amanecer o para hacer un after y terminan metiéndose al agua en horarios donde no hay guardavidas en la playa -trabajan de 8 a 20- generando un peligro. Por eso aconsejamos no ingresar al agua fuera de esa hora”. (NA)