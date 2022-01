Messi disputó sus primeros minutos del año en la goleada del París Saint Germain

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El crack rosarino Lionel Messi jugó hoy sus primeros minutos en el año del Mundial de Qatar con la goleada de París Saint Germain ante Reims por 4 a 0 en el partido correspondiente a la 22da. fecha de la liga francesa de fútbol.



El 10 inició el encuentro en el Parque de los Príncipes de París en el banco de los suplentes e ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo por su compatriota Ángel Di María.



Los goles de PSG, líder de la Ligue 1 y dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, fueron convertidos por el italiano Marco Verratti (PT 44 y ST 22m), el español Sergio Ramos (ST 17m) y el portugués Danilo (ST 30m).



Messi volvió a jugar en PSG después de un mes y un día (1-1 vs Lorient por la Ligue 1). En el medio se produjo el intervalo por navidad y año nuevo y su contagio de coronavirus que retrasó la reincorporación al equipo. Este hecho motivó que se pierda tres compromisos entre Copa de la Liga de Francia y torneo local.



A partir del ingreso de Messi, un minuto después del primer gol de Ramos en el equipo parisino, PSG mejoró su producción en ataque que propició el doblete de Verratti, luego de una serie de rebotes entre defensores de Reims, y el tanto de Danilo.



Messi, quien no será de la partida para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia, jugó más recostado por el sector izquierdo, en buena condición física, y en todo momento se ofreció como alternativa de pase.



El rosarino, en el día del cumpleaños de su mamá Celia, otorgó el pase a Verratti para su segundo gol y sobre final ensayó un remate de media distancia que pasó por arriba del travesaño.



El máximo goleador histórico del seleccionado argentino lució la número "30" en la espalda y su apellido, como el resto de sus compañeros, apareció en mandarín en alusión al Nuevo Año Chino.



Di María, reemplazado por Messi, fue titular junto con sus compatriotas Leandro Paredes y Mauro Icardi.



PSG ganó su segundo partido consecutivo y con 53 puntos está en lo más alto de la Ligue 1.



Niza, con el arquero Walter Benítez como titular, no se resigna en la lucha por el primer lugar y derrotó a Metz por 2 a 0. Con este resultado, Niza llegó a los 42 puntos y sigue a 11 de PSG.



Posiciones



París Saint Germain 53 unidades; Niza 42; Marsella 40; Estrasburgo 35; Rennes y Montpellier 34; Monaco y Lens 33; Nantes, Lyon y Lille 32; Angers 29; Brest 28; Reims 24; Clermont 21; Troyes y Burdeos 20; Metz 19; Lorient 17; y Saint Etienne 12.