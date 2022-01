Covid-19 imparable: en una semana las muertes subieron más del 600% en Bahía Blanca y la zona

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La cuarta ola de Covid-19 comenzó a mostrar su peor cara: el aumento abrupto de los fallecimientos. Tras dos semanas consecutivas con 7 muertes provocadas por el virus, en este último período hubo nada menos que 43 en Bahía Blanca y la zona. La suba fue superior al 600%.

“La gran mayoría de quienes integran esta lamentable estadística son personas que no tienen el ciclo completo de vacunación o directamente no se han vacunado. No todos, pero sí la mayor parte de ellos; de allí la importancia de que la gente se vacune, especialmente quienes tienen factores de riesgo o enfermedades preexistentes graves”, analizó el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña.

Los fallecimientos registrados esta semana alarman por su magnitud, pero sobre todo porque vienen precedidos por más de cuatro meses con bajos índices de mortalidad. En las 17 semanas anteriores a la actual, de hecho, las muertes totales por coronavirus habían sido 38, mientras que ahora, en apenas siete días, llegaron a 43.

Casi la mitad de los decesos de esta semana se dieron en Bahía Blanca. Fueron 21; es decir, 3 por día. En los cinco meses previos el promedio semanal había sido de una muerte.

Otro distrito en el que se disparó el número de víctimas fatales por covid fue Coronel Rosales. En los últimos siete días registró 7, lo que puso fin a 23 semanas sin decesos en ese partido. Algo similar ocurrió en Coronel Pringles, donde se lamentaron 5 muertes que cortaron una racha de 16 semanas sin fallecidos.

Con estos nuevos registros, la tasa de mortalidad por Covid-19 ascendió al 0,21% en el último mes. Este porcentaje -que surge de cotejar los 28.152 contagios acumulados en cuatro semanas con las 59 muertes registradas en el mismo período- quizá sea el único dato que se pueda destacar como alentador en el contexto actual.

En la ola de contagios anterior -que tuvo su pico máximo entre mayo y junio de 2021- la tasa de mortalidad había fluctuado entre 2,2% y 2,4%. Si aún se mantuvieran en esos guarismos, con casi 13 mil contagios se deberían producir entre 280 y 310 víctimas fatales por semana.

“Afortunadamente hoy no tenemos esos números, y además ha bajado el número de internaciones en terapia intensiva. Sigue habiendo fallecimientos, lo que es muy triste, pero en una proporción muy inferior a la que teníamos en junio del año pasado”, analizó Núñez Fariña por Panorama, de LU2 Radio Bahía Blanca.

El funcionario enfatizó, no obstante, que por más que la tasa de mortalidad del virus haya bajado, si se disparan los contagios en forma exponencial “también vamos a tener más fallecimientos”.

“De allí la importancia de que nos sigamos cuidando para bajar los contagios. Tenemos que tomar conciencia de que una picazón de garganta o una rinitis pueden ser síntomas de Covid; en ese caso, no hay que buscar excusas, testearse y, de ser positivo, aislarse. No queda otra”, remarcó.

Esta semana los contagios fueron 12.951 en Bahía Blanca y los otros 14 municipios que integran Región Sanitaria I. La cifra supera en un 22,7% a la de la semana pasada (10.559), lo que permite hacer un análisis tanto negativo como positivo.

El aspecto negativo es el obvio: se trata de un nuevo incremento de los contagios y, por ende, un nuevo récord para la región en cuanto a infecciones totales en una misma semana.

Sin embargo, también hay que destacar que el aumento de casos desde la semana pasada hasta la actual (+22,7%) es el menor, en términos porcentuales, de los últimos dos meses.

En la última semana de noviembre los casos acumulados habían sido 25. A la semana siguiente saltaron a 40 (+60%), luego a 85 (+112,5%) y de allí en más, semana a semana, a 192 (+125,9%), a 300 (+56,3%), a 1.186 (+295,3%), a 3.456 (+191,4%) y a 10.559 (+205,5%).

Ahora bien, ¿la suba de casos de esta semana, menor al 23%, indica una desaceleración de los contagios y permite anticipar un inminente descenso de la curva de infecciones? En rigor, aún no hay ningún elemento que permita afirmar eso.

Un mes récord en contagios

Nada menos que 28.152 contagios se produjeron durante las últimas cuatro semanas en Bahía Blanca y la región. De ese total, 23.510 casos se registraron en las últimas dos semanas.

Se trata, por lejos, del período con mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia. El antecedente más cercano es mayo de 2021, cuando se contaron 19.138 casos totales en el ámbito de Región Sanitaria I.

En las últimas cuatro semanas se contabilizaron además 59 muertes, el número más bajo de fallecimientos registrado en el pico de las grandes olas de contagios que se dieron hasta ahora. En mayo de 2021, por caso, las víctimas fatales habían sido 365, cifra que al mes siguiente trepó a nada menos que 418.

El 80% de la población de la zona ya tiene dos dosis

El avance del plan de vacunación explica en gran medida por qué se redujo drásticamente la tasa de mortalidad del virus, así como la cantidad de ingresos a las áreas de terapia intensiva de los hospitales de Bahía Blanca y la región.

Al cierre de esta edición se había producido un nuevo hito del programa provincial Vacunate en el ámbito de Región Sanitaria I: el porcentaje de la población total con dos dosis había superado el 80%.

La cifra de inmunizados con dos dosis llegó a 549.152; es decir, el 80,7% de las 680.194 personas que viven en la zona.

La primera dosis, en tanto, ya la recibieron 612.769 ciudadanos, lo que constituye el 90,1% del total. Esto indica que aún hay algo más de 63 mil personas que iniciaron su esquema de vacunación pero aún no completaron la inmunización inicial.

Por otro lado, aún hay algo más de 67 mil habitantes de Bahía y la zona que no se sumaron al plan de vacunación, cuya salud sigue en riesgo a causa del virus.

En cuanto a las terceras dosis y refuerzos, hasta el momento se han aplicado 194.880, lo que constituye el 28,7% de la población total.

En total, se han administrado 1.356.801 dosis en Región Sanitaria I.

Entre los distritos que más han vacunado se destaca Adolfo Gonzales Chaves. Según datos oficiales, con la primera dosis ya se cubrió al 99% de la población (11.804, sobre un total estimado de 11.922 habitantes estables), mientras que la segunda dosis ya la tiene el 90,4% y, la tercera o refuerzo, el 41,7%.

Cuatro distritos están muy cerca de llegar al 90% de cobertura con dos dosis. Se trata de Tres Arroyos (89,7%), Puan (89,6%), Coronel Pringles (89,4%) y Coronel Dorrego (89,1%).

En cuanto a las terceras dosis o refuerzos, el caso que más llama la atención es el de Monte Hermoso, que ya aplicó 5.456 de este tipo de vacunas.

Esa cifra representa nada menos que el 54,6% de su población estable estimada. Otras muy buenas performances son las de Puan (48,8% de cobertura) y Coronel Dorrego (48,5%).

La gran incógnita es si la aplicación de terceras dosis o refuerzos estará completa, al menos en Bahía y la zona, cuando termine el verano y comiencen las temperaturas más bajas.

Las proyecciones en tal sentido permiten cierto nivel de optimismo. De acuerdo con cifras oficiales, del 1 al 19 de enero se aplicaron 86.460 de estas dosis en la región, lo que arroja un promedio de 4.551 por día.

Si ese ritmo se mantiene, a principios de mayo el total de la población estimada de la zona contaría con inmunización completa.