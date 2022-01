Iban al Hospital Penna por una atención médica y chocaron en El Triángulo

Un accidente de tránsito se produjo esta mañana, alrededor de las 5.30, en el cruce conocido como El Triángulo.

Allí, por causas que se tratan de determinar, colisionaron un Volkswagen Bora, conducido por David Javier Marín, de 28 años de edad, y un Renault 18.

Este último estaba al mando de Gabriel Antonio De la Cereza, de 68, quien iba acompañado de su hija (31) y su mujer (61) todos oriundos de Punta Alta.

Según informaron fuentes oficiales, la familia se encontraba camino hacia el Hospital Penna para una atención médica.

No obstante, no se requirió ambulancia ya que continuaron el viaje de manera particular con un remis privado hacia el centro de salud.

Trabajaron en el lugar personal de Control de Tránsito Urbano (quien realizó test de alcoholemia a ambos conductores, dando resultado negativo), efectivos de la Policía, bomberos de Ingeniero White y guardia de Defensa Civil.