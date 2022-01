Casi nadie lo sabía, pero el “Colegio Americano del club Olimpo” ya es una realidad

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Cuando el club Olimpo convocó a conferencia de prensa y en el comunicado especificaba que lo que iba a informar no estaba relacionado a lo estrictamente deportivo, las preguntas y las dudas entre los periodistas de los distintos medios se empezaron a multiplicar: ¿alguien sabe que van a anunciar?

Fue el presidente de la entidad Alfredo Dagna, con un ayuda memoria y toda la satisfacción reflejada en su rostro, el que dio a conocer una noticia sin precedentes en los 111 años de vida institucional que ya cumplió el aurinegro.

“A partir del uno de enero (es decir, ayer), Olimpo se hará cargo de la gestión de lo que era el Colegio Americano (ubicado en Sixto Laspiur 1039), que de ahora en más se llamará Colegio Americano del Club Olimpo”, sostuvo el titular olimpiense, dando a entender que se buscará la excelencia en educación y que la institución del centro bahiense manejará completamente el establecimiento, ya sea social, humana y administrativamente.

“Como idea de base, mantendremos los puestos de trabajo de todos los empleados que vienen cumpliendo tareas en el Colegio. Comienza una etapa nueva, y a la orientación de arte y música que identifica al establecimiento, a partir de 2022 le incorporaremos la orientación deportiva. Va a ser el primer club con esas dos modalidades, y la finalidad será lograr, en un futuro no muy lejano, la excelencia tanto en el campo de las artes como en el deportivo”, indicó Dagna.

“Cuando me refiero a lo deportivo, no quiero hacer hincapié en la actividad propiamente dicha, sino en el objetivo que persigue el club, que es apostar a la formación de técnicos, árbitros y profesionales que se puedan vincular al deporte a través de la ciencia, de las acciones legales, en fin...”, resaltó con entusiasmo.

A la izquierda de Dagna, Antonella Marchegiani (tesorera del club), Antonio Castaño (vice primero) y Horacio Echeverría (secretario general).

“Es muy importante para nosotros comprometernos con el proyecto, porque no tengo dudas que la gestión del club Olimpo le va a dar un enorme impulso al Colegio. Estamos muy esperanzados con brindarle a la sociedad local y a la región algo nuevo, distinto, pudiendo volcar 111 años de historia en un lugar que, sabemos, está cien por ciento comprometido con la educación y la formación. No hay que olvidarse de que Olimpo es la institución más importante de la ciudad desde distintos y variados puntos de vista”, agregó.

“Olimpo necesitaba dar este paso hacia el área educativa, para inculcar valores y para relacionarse con las distintas problemáticas de la sociedad. No queremos hacer nada para sobresalir, tampoco pretendemos ser más que otros, solo aspiramos a hacer algo diferente, para crecer y estar orgullosos del Colegio que vamos a formar entre todos, con la gente que está y la que se va a sumar”, se esperanzó.

“Queremos agradecerle a la familia de Juan Carlos Bacci (recientemente fallecido), el fundador del Colegio y a su vez el impulsor para que Olimpo se haga cargo de esta gestión que está llevando adelante”, señaló el mandamás olimpiense, en una mesa larga, secundado a su izquierda por algunos integrantes de la Comisión Directiva y a su derecha por la actual directora del Colegio (Andrea Mabres) y por la ex inspectora distrital (Patricia Candelmo).

Más frases presidenciales...

—“Vamos a mantener la estructura académica, como así también la cantidad de materias y los horarios de cursado. A su vez, el club va a ofrecer una variada cantidad de actividades extracurriculares para que los chicos del Colegio y todos aquellos que se quieran involucrar a partir del próximo año se comprometan con tiempo y responsabilidad con el proyecto, por el bien de ellos y el de todos”.

— “Olimpo empieza a avanzar hacia el mundo de la cultura y de la educación. Para eso, el club, en sus plataformas de Internet y mediante los distintos medios de comunicación, brindará una lista de preinscripción para todos los interesados con ganas de anotarse durante los meses de enero y febrero”.

— “Tras el receso de verano, el Colegio reabrirá sus puertas el 14 de febrero, y esa preinscripción se hará efectiva siempre y cuando los datos del listado previo sean correctos y exista un orden de prioridades. Hoy la matricula nos permite incorporar a 48 alumnos más”.

— “Los primeros tres años son de ciclo básico, y a partir de ahí se especializan en arte y música, aunque desde 2022 podrán optar por la orientación deportiva. Queremos que estas tres variantes sean absolutamente compatibles, por eso estamos entusiasmados. Porque Olimpo no es solo deporte, cuenta con muchas áreas donde se le da importancia y valor a la cultura y a las expresiones artísticas. Olimpo es el primer club que pudo concretar un protocolo de género”.

— “Esta posibilidad surgió en el pasado mes de julio, cuando Juan Carlos Bacci nos acercó la propuesta, la que evaluamos a conciencia y en silencio junto a la Comisión Directiva y a distintos asesores externos. Lo primero que nos preguntamos fue: ¿qué le puede aportar Olimpo al Colegio? No era un decisión fácil, por eso no quisimos generar falsas expectativas. Evaluamos cada punto y todas las variantes con mucho respeto, pero siempre pensando en avanzar hacia lo que queríamos, que es esta realidad que estamos viviendo”.

— “Para decidirnos fue necesario hacer distintos análisis sobre la administración, la matrícula, las diferentes subvenciones que tiene el Colegio y su situación edilicia. Llegó a estar en una situación crítica, por eso necesitaba una mano externa para darle continuidad a lo que es la Escuela y que no la tengan que cerrar por disminución en su matrícula”.

— “A nosotros nos interesó porque Olimpo tiene una enorme cantidad de infraestructura ociosa en determinados horarios del día, que pueden ser explotadas por los alumnos del Americano. En nuestra entidad van a poder llevar a cabo distintas y variadas actividades curriculares y extracurriculares”.

— “Olimpo se hace cargo de todo, aunque administrativa y financieramente el Colegio se manejará por su cuenta, es decir que los lugares de trabajo se respetarán a rajatabla; uno por un lado y el otro por el otro”.

— “Encontramos una efectiva receptividad por parte de las actuales autoridades del Colegio, y a partir de ahí conformaremos una Comisión Asesora que integrarán miembros de la Comisión Directiva y asesores externos con experiencia en el área educativa y formativa, como por ejemplo Patricia Candelmo, una ex inspectora distrital que nos asesorará legalmente y nos ayudará con su experiencia”.

— “Esa Comisión especial se encargará de interactuar con la dirección, la secretería y el cuerpo de profesores. El objetivo es darle dinamismo y colaborar en lo que se pueda para que el Colegio Americano del Club Olimpo se convierta en uno de los mejores establecimientos educativos de la ciudad”.

— “Con respecto a los alumnos, la idea es que logren un rápido sentido de pertenencia, que se sientan orgullosos de estar en un Colegio administrado por Olimpo. Estamos seguros que tendremos un gran éxito; al menos yo vislumbro un crecimiento exponencial en el corto plazo”.

—¿No es demasiada responsabilidad y compromiso para un club como Olimpo?

—A Olimpo le generará una nueva impronta; le daremos una oferta educativa a la ciudad que no tenía. El club, mediante su enorme infraestructura, puede complementar a un Colegio con ese tipo de perfil, eso lo tenemos muy claro. Te digo más: los desafíos jamás me han molestado y mucho menos me han quitado el sueño. Para la ciudad va a ser un Colegio de excelencia en poco tiempo.

“Buscaremos gente capacitada y con ganas de trascender, aunque ya se nos han ofrecido profesionales con conocimiento y experiencia académica. Mi función es liderar un grupo, con determinadas metas y una política adecuada, entendiendo que hoy Olimpo debe avanzar hacia la educación y la cultura.

—¿Se pueden anotar hinchas de Villa Mitre?

—Sí, aunque se va a tener que vestir de Olimpo. Siempre se puede cambiar para mejor...(risas).

La “dire”, feliz

Para iniciar el ciclo lectivo 2022, el Colegio cuenta con una matrícula de 72 alumnos regulares, y el objetivo es llegar a completar las 120 plazas disponibles que tiene el establecimiento.

“A partir del 14 de febrero, cuando reabramos tras el receso de verano, esperamos una mayor cantidad de anotados, sobre todo porque Olimpo va a optimizar la manera más adecuada para establecer un registro previo que oficializaremos antes de que empiecen las clases el próximo año. En esos días nos comunicaremos con las distintas familias de los alumnos interesados para empezar a transitar juntos el 2022”, admitió la directora del Colegio, Andrea Mabres.

“Es una grata sorpresa, pero a su vez una plena felicidad que haya habido una conexión con el club Olimpo, que nos está dando una mano muy grande. En el Colegio no nos esperábamos esto, por eso ahora es como que resurgieron las expectativas y el entusiasmo. Pensamos en progresar desde el punto de vista académico y cultural para el bien de nuestros chicos, que ahora también podrán incursionar en una orientación deportiva, fundamental para la vida de cualquier ser humano”, confesó la “dire”.

El Colegio tiene la modalidad de bachiller con orientación en arte y música, aunque los tres primeros años son de ciclo básico.

“En lo que respecta a la parte deportiva, habrá que proyectar actividades extracurriculares, siempre teniendo en cuenta los planes y los tratos que acordemos con Olimpo. Y a partir de ahí, poder generar nuevas ofertas educativas y académicas, aunque todo esto lleva un proceso de tratado y proyección que debe ser aceptado y aprobado por el Ministerio de Educación de la Provincia”, comentó Mabres, quien adelantó que la inscripción se abre para los seis años del secundario porque, por ahora, “hay sillas disponibles en cada uno de los cursos”.