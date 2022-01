FMI, COVID y temporada de verano: la agenda que analizaron Fernández y Kicillof

En medio de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Casa Rosada al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien conversó sobre distintos aspectos vinculados a la gestión, como la marcha de la temporada de verano y el avance de la campaña de vacunación contra el Covid-19.

Según un comunicado, oficial "el jefe de Estado y el mandatario provincial conversaron acerca de cómo se viene desarrollando el turismo en el territorio bonaerense, con una primera quincena récord, tanto en afluencia como en reservas para lo que resta del verano en todos los destinos turísticos de la provincia".

Durante el encuentro en Casa de Gobierno, Kicillof destacó "el éxito que está teniendo para potenciar la actividad" el plan PreViaje, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

El encuentro tuvo lugar el día previo la reunión que sostendrá Santiago Cafiero en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, donde el canciller intentará reimpulsar las tratativas sobre la deuda externa con el FMI.

Durante la reunión del pasado 5 de Enero junto a Guzmán junto a otros gobernadores en el Museo del Bicentenario, Kicillof había dejado entrever ciertas dudas respecto de la estrategia llevada adelante por Guzmán, advirtiendo sobre las intenciones del organismo multilateral de crédito de imponer un ajuste fiscal sobre las cuentas del Estado.

En dicha reunión, el mandatario kirchnerista también expresó su desconfianza hacia la oposición y pronosticó que Juntos por el Cambio no apoyará el acuerdo que alcance el Gobierno con el FMI, pese a haber sido el Gobierno de Mauricio Macri el que contrajo la deuda de 45.000 millones de dólares con el organismo.

Allí incluso Kicillof se permitió deslizar su sugerencia para que el Poder Ejecutivo "revise su estrategia" ya que a su entender el país no puede darse el lujo de un ahorro fiscal significativo en el actual contexto de crisis económico y pobreza cercana al 40%, tal como exige el FMI.

En declaraciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada luego del encuentro con Fernández, el gobernador se expresó a favor de "encontrar una solución que no involucre un ajuste que coarte el proceso de recuperación y de crecimiento que está en curso".

Admitió que "las dificultades que hay para cerrar un acuerdo tienen que ver con que el FMI está pidiendo un ajuste y en eso hay diferencias porque eso dañaría el proceso de recuperación".

"No es una negociación fácil porque el desastre que hizo Macri no se resuelve en cinco minutos, a no ser que se haga como hizo él con los fondos Buitre que fue pagarles todo con una venda en la cabeza", aseguró.

"Luego de haber escuchado a Guzmán y al presidente, ya me anoticié de la situación que tenemos. El FMI obviamente le ha prestado una cantidad de recursos como nunca ocurrió en su historia al Gobierno de Macri, que lo destinó a la fuga de capitales, reconocido por el propio Macri. Esos recursos entraron pero ahora no están. Nos dio un cronograma para devolverlo absolutamente impagable. Eso lo firmó (Mauricio) Macri. El problema es lo que hizo Macri, (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Rodríguez Larreta, (Diego) Santilli y todos los que participaron de ese Gobierno", agregó.

Kicillof hizo hincapié en que el FMI fue corresponsable en la crisis de deuda que generaron los desembolsos por 45.000 millones de dólares, y pidió que el organismo se haga cargo.

"Nos prestaron de una manera escandalosa y excepcional. Luego de hacer una autocrítica, ahora tiene que asumirla. Esas cuestiones son las que obviamente tienen que saldarse. El FMI ha metido la pata horriblemente", sentenció.

Además cuestionó a Juntos por el Cambio por "exigir condiciones" al Gobierno para sentarse en una mesa de diálogo, sin asumir la responsabilidad que había tenido el Gobierno de Macri.

"Me preocupa que quienes generaron este problema que fueron el Gobierno de Macri y el FMI sean aparentemente los buenos de la película. O que pidan condiciones. Después de haber hecho tal desaguisado, debería ver cómo colaborar", expresó. (NA)