"Ganar de visitante nos hará recuperar la memoria", dijo Franco Amigo

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Pasaron los tres primeros juegos del año y Villa Mitre aseguró los resultados que necesitaba para recuperarse en lo numérico (3/0, tras un cierre de año con cinco caídas seguidas) y en confianza, de cara a su primera salida la semana venidera.

La victoria ante Bahía Basket en el primero de los dos que jugarán en Monte Hermoso dejó al alero Franco Amigo como goleador de Los Guerreros (18 puntos). El el alero sampedrino analizó distintos aspectos que dejó la actuación tricolor hasta el momento.

-¿Qué balance hacés de estos tres éxitos del año, conseguidos con altibajos en cada caso?

-Estábamos necesitados de victorias. Habíamos cerrado el 2021 con una seguidilla de derrotas. Lo importante era empezar este año con partidos ganados. El cuerpo técnico priorizó el descanso y llegamos con poca preparación, pero mucho mejor de energías y lo estamos manifestando en la defensa, nuestro fuerte en estos tres partidos. El juego se irá dando con el correr de los partidos y los entrenamientos. Cuando nos ponemos a jugar un rato, como sabemos, somos un equipo muy peligroso. Es lógico que después de dos semanas de descanso y de haber tenido algunos chicos aislados que no nos permitió entrenar de manera ideal y sumado a que estamos jugando varios partidos (NdR: los últimos tres en un lapso de seis días). Estamos priorizando el descanso, pero era importante conseguir victorias.

-La llegada de Bruno Pallotti será para aportar, sin dudas. Pero también habrá menos minutos o puntos para los demás en el perímetro.

-Es un jugador que nos puede dar un montón de cosas. Está preparado, conoce la categoría, físicamente se encuentra bien porque viene de estar en competencia en el torneo local. Nos dará una mano importante, sobre todo descanso a Fede (Harina) y a mí. Y por momentos darle descanso a José (Gutiérrez) en el traslado, porque muchos equipos están optando por presionarlo arriba y desgastarlo, para que llegue bajo de energía a los últimos minutos.

-¿El equipo se irá acomodando a su presencia en la rotación con el correr de los partidos?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-Bruno sabe el rol que cumplirá. Nosotros no somos un equipo egoísta, para nada. Hay partidos donde cualquiera puede salir figuras. No se perciben celos ni nada por el estilo. Bruno nos dará muchas cosas, tiene una calidad impresionante. Con un sólo entrenamiento ya jugó el partido mostrándose como si hiciera tiempo que juega con nosotros. Llegó en el momento indicado y si lo sabemos aprovechar nos dará un montón de cosas.

-Vuelven a jugar a Monte Hermoso y será por algunos partidos más que el ida-vuelta con Bahía. ¿Cómo se sienten como equipo jugando en esa cancha?

-Es una pena que habiendo quedado tan lindo el José Martínez y pudiendo ser locales en nuestra cancha con nuestra gente, tengamos que ir a jugar allá. Pero son cuestiones extradeportivas que debemos cumplir. La cancha tiene dimensiones similares al Martínez, nos sentimos cómodos, la conocemos bien. Fuimos mucho tiempo locales en la primera temporada con buenos resultados y buen juego en la primera temporada de Liga Argentina. No creo que sea un factor que influya a nivel juego. Sí tal vez a nivel empuje porque la gente no tiene la posibilidad de ir a vernos a Monte., pero son temas extradeportivos que debemos aceptar.

-La semana próxima visitarán a Quilmes y a Estudiantes de Olavarría. ¿Villa Mitre debe recuperar terreno perdido en los partidos que tendrá afuera?

-Más que eso es el demostrarnos que podemos ganar de visitante. El año pasado de todas las burbujas nos traíamos varios partidos. En la primera Liga Argentina siempre que salíamos también algo traíamos. Ahora con las localías es más difícil jugar de visitante, pero esas victorias empujan mucho más y unen mucho al grupo. Es demostrarnos que no somos el equipo que terminó el 2021. Y crear esa mística ganadora que tuvimos mucho tiempo. Con la racha negativa nos olvidamos de eso un poco. Ganar de visitante nos hará recuperar la memoria. Sí es verdad que hay que recuperar un poco de terreno. Pero no me preocupa tanto sino llegar con buen nivel de juego, química de equipo y sanos a los playoffs.

¿Sin Paz ni Catani?

Bahía Basket podría no contar con dos jugadores importantes en su rotación para la gira por La Plata y Lanús la semana próxima.

Como saldo de la derrota de ayer en Monte Hermoso el alero Iván Catani sufrió un microdesgarro (se descartó lesión ligamentaria en la rodilla izquierda), mientras que el base Ezequiel Paz sufrió esguince de tobillo derecho.

Tabla de posiciones

El siguiente es el ordenamiento en la Conferencia Sur: