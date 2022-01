"El servicio de recolección de basura fue normal ayer, pero esto es día a día"

Marcos Streitenberger, secretario de Gobierno local, sostuvo esta mañana que "ya ayer salieron todas las rutas a trabajar en forma normal", en relación a los continuos casos de coronavirus que afectaron al personal de Bahía Ambiental SAPEM y, por ende, al servicio de recolección de basura y de barrido en Bahía Blanca.

"En los últimos días el servicio se vio resentido por importante cantidad de colaboradores afectados por accidentes y por el COVID; sumado a la ola de calor, que afecta a la salud de los trabajadores que ponen su cuerpo. Hemos compensado con empleados eventuales, en consonancia con el sindicato, y ya ayer ya salieron todas las rutas a trabajar en forma normal", amplió.

"Eso no quiere decir que no podamos tener distintos inconvenientes en los próximos días. Nosotros estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que la recolección sea normal, como fue previo a las fiestas", indicó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario señaló que "esto es día a día porque la ola de COVID sigue produciendo sus efectos, por lo que alguna ruta puede ser afectada en los próximos días en virtud de nuevos casos que surjan".

"En la semana anterior —continuó—, esta situación afectó a un 30 % del personal de la empresa, aproximadamente unos cien operarios. Eso produce el consecuente efecto en el 35 % de las rutas que brindan el servicio día a día, que es de 33 en total".

Streitenberger recalcó que "por supuesto el servicio es vital, más con este calor, por eso estamos poniendo esfuerzo para que funcione de manera regular. También pensemos que el de SAPEM es personal esencial, por lo que ha trabajado durante toda la pandemia sin descanso. Y eso lleva distintas situaciones que estamos normalizando".

"SAPEM trabaja en forma conjunta con una empresa de servicios eventuales, para compensar personal de acuerdo con el sindicato. Pero esta tercera ola de COVID también afecta al personal de las empresas eventuales", aclaró.

No obstante, subrayó que "salvo que se produzcan muchísimos casos, el servicio va a seguir siendo prestado con normalidad. Esto es turno a turno, no puedo predecir si va a haber nuevos casos de COVID".

Además, el funcionario mencionó que "los vecinos mayormente colaboran, se les pide que saquen los residuos húmedos con prioridad y, evitar sacar lo que uno tiene y no genera olor en su casa".

En otro orden, el flamante secretario de Gobierno contó que "el Municipio está trabajando con normalidad", más allá del trabajo remoto dispuesto por Nación y Provincia para empleados estatales.

"No entendimos muy bien por qué se tomó la decisión de disponer que el personal de Nación y Provincia haga home office. ¿Qué evidencia tiene el Gobierno de que un empleado va a gastar menos energía en su casa que en su trabajo? La falta de energía es estructural, consecuencia de la ausencia de una política general", respondió.

También hizo referencia al Pase Sanitario, que por el momento no se pide en Alsina 65.

"El Municipio, al menos por ahora, no está pidiendo el Pase Sanitario. Lo que sí se dispuso es que los empleados que no tengan el esquema completo de vacunación no atiendan al público. Hay un decreto provincial, pero no hay mayores precisiones", completó.