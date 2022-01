Moirano: “El kirchnerismo utiliza la persecución mediática para ensuciar y desgastar"

La senadora provincial Nidia Moirano se refirió en las últimas horas a la supuesta “mesa judicial” que perseguía ilícitamente a dirigentes sindicales y criticó duramente el pedido de juicio político contra el procurador general Julio Conte Grand y la solicitud de allanamiento al senador Juan Pablo Allan.

“Creo, sin lugar a dudas, que detrás de todo este tema subyace una única y real intención del oficialismo que es destituir al procurador general [Julio Conte Grand], pero como para ello la constitución prevé el juicio político y siendo que el oficialismo no cuenta con las mayorías necesarias para removerlo por su propia voluntad, están llevando adelante la práctica que tanto denostaron, que es la de hacer una persecución mediática para ensuciar y desgastar, en este caso a la figura del procurador aprovechando cualquier situación: ya sea una foto o el hecho de ser nombrado en una reunión, con el único fin de forzar su renuncia como sea”, manifestó.

Durante la sesión especial, la senadora bahiense hizo uso de la palabra para criticar con dureza la intención del Frente de Todos de avanzar en la remoción de Conte Grand, acusándolo de "preconstituir" denuncias judiciales contra líderes de sindicatos.

“El Procurador, como jefe de los fiscales, no solo puede, sino que debe denunciar si advierte la posible comisión de algún delito o de una falta encuadrable en una causal de mal desempeño”, agregó.

La Cámara de Senadores bonaerense sesionó ayer por la tarde y aprobó avanzar con el requerimiento del Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak de allanar las oficinas del legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, en el marco de la investigación por el funcionamiento de una "mesa judicial" para armar causas a dirigentes sindicales durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

No hace falta decir que la actitud del senador Allan, poniéndose rápidamente a disposición de la Justicia, es de destacar en un ámbito político en el que algunas figuras lamentablemente nos tienen acostumbrados a esconderse bajo sus fueros o a intentar manipular a la Justicia. La actitud de nuestro compañero de bloque habla por sí misma y es de destacar”, señaló.

Sin embargo, fue crítica del procedimiento dispuesto el 5 de enero por el mismo juzgado manifestando que no contaba con la autorización previa de la Cámara.

“Transgredía y violentaba seriamente los mecanismos establecidos por la Constitución en post de una premura injustificada e inusitada para una justicia que, lamentablemente, se caracteriza por su lentitud. Errores como éstos pueden no solo llevar a la nulidad de la causa sino a que los magistrados intervinientes incurran en causales de destitución”, añadió la senadora durante su discurso.

"Vaciamiento de la Justicia"

La senadora provincial sostuvo que “lo que tenemos que priorizar es lo que le pasa a la gente, al ciudadano común que está preocupado porque la plata no le alcanza, porque no tiene trabajo, tiene problemas de seguridad y van a la justicia ordinaria y sus demandas de alimentos, laborales, de robo, no prosperan porque no hay fiscales no hay jueces faltan funcionarios judiciales”

Y agregó: “Este gobierno ha hecho un vaciamiento de la justicia, cuando nosotros designamos más de 500 jueces, fiscales y defensores oficiales”.