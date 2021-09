Argentina trabaja en una vacuna triple que incluye el coronavirus y la gripe

El infectólogo Fernando Polack contó anoche que Argentina forma parte de una red de países que trabaja activamente en la búsqueda de una vacuna triple viral contra el coronavirus, la gripe y el virus sincicial respiratorio.

“Lo que hizo esta situación del coronavirus es abrir la posibilidad de que haya vacunas nuevas de ARNm o vacunas sofisticadas, contra varios virus. Nosotros estamos en esto ahora, y estamos estudiando el objetivo de migrar a una vacuna que sea la triple viral del adulto", relató.

En contacto con radio Mitre, Polack resaltó que, si se produce este avance, del que trabajan mil personas (entre ellos, un equipo de argentinos), se resolverían los problemas respiratorios de los adultos. Tras hacer ese anuncio, el especialista destacó que “los estudios de fase dos son muy exitosos”, y dio a conocer que la tercera fase se hará en la Argentina, de igual manera a como ocurrió con la vacuna de Pfizer.

En cuanto al nombre del proyecto científico que lo lleva a cabo, se trata de Vacuna 60. A su vez, el trabajo en el Hospital Militar está encabezado por Gonzalo Pérez Marc, mientras que él forma parte de “la mesa de discusión del estudio y del diseño de la molécula”.

El infectólogo condujo el capítulo argentino del estudio mundial para probar la eficacia y seguridad de la vacuna de Pfizer-Biontech contra el COVID-19.

Polack encabezó dos estudios que aparecieron en su momento como la única manera de mitigar y combatir el coronavirus. Los resultados del estudio de la vacuna de Pfizer-BioNTech se publicaron en el prestigioso New England Journal of Medicine. El nombre del médico argentino fue el que lideró la publicación.

Consultado por las nuevas variantes, como la delta, Polack sostuvo: “Hay que entender qué es la delta primero".

"El virus es un tallarín que tiene indicaciones, es una especie de cápsula donde está metido ese tallarín. Afuera de la cápsula, el coronavirus lleva la llave para entrar a las células y dentro de la cápsula, lleva una fotocopiadora y las llaves. Las llaves son las que le permiten al virus entrar a las células de los seres humanos. Si la llave cambia de mano demasiado, no funciona como cualquier llave y no puede invadir más a otro ser humano. La variante alfa, gama, beta y delta, son virus que van cambiado la llave lo suficiente como para esquivar un poco el sistema inmune, pero no tanto como para no poder entrar más a las células”, ejemplificó.

En ese sentido, remarcó que “con una sola dosis, la gente aún no esta vacunada” y señaló que más allá de la distancia social que se tenga, del alcohol en gel que se use, las dos dosis de vacuna es lo único que protege.

“Hay tres cosas que hace la vacuna: previene que te infectes y contagies, previene que tengas cualquier tipo de síntoma, y previene que te enfermes gravemente y te mueras”, mencionó. (Infobae y La Nación)