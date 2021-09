"No creo que Bahía sea una ciudad gorila, acá ganó el peronismo muchas veces"

Alejandro Dichiara, primer precandidato a diputado provincial del Frente de Todos por la Sexta Sección, dijo esta mañana que "Bahía no está bien y la gente se queja mucho, pero cuando llega el momento de las elecciones lo vuelven a votar [al gobierno de Héctor Gay]", al tiempo que manifestó que "no creo que Bahía Blanca sea una ciudad gorila, acá ganó el peronismo muchas veces".

"No tengo que juzgar yo el gobierno de Gay. No hablo con gente que esté contenta de cómo se manejan en la ciudad, el tránsito, la ciclovías, el problema del agua. Acá pasa únicamente que no le echen la culpa al intendente por la falta de agua: en Bahía Blanca se quedan sin agua tres meses y el intendente no tiene la culpa de nada, no lo puedo creer", amplió.

En un mano a mano con La Nueva., el exintendente de Monte Hermoso dijo a propósito que "no podemos echarle la culpa a una sociedad, sumemos culpas nuestra también; algo estamos haciendo mal y por eso la gente no nos toma como una opción".

En ese sentido, y de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo, Dichiara afirmó que "el Frente de Todos es la única esperanza que tiene la Argentina de salir adelante".

"Lo que propone Juntos, con un método que no resultó, es retrasarnos. Además, el Frente de Todos ya ha demostrado que puede poner a la Argentina de pie, como fue con Néstor Kirchner después de 2001. Con este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo quisimos hacer de nuevo pero la pandemia lo impidió", explicó.

Además, recalcó que hoy en día, su referente nacional es Máximo Kirchner, quien ayer visitó la ciudad.

"Estoy trabajando con los intendentes de la Provincia, encabezados por Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Mariano Cascallares.. me siento muy cómodo con ellos. Ellos tienen una relación muy cercana y fluida con Máximo Kirchner. Ese es el espacio de referencia mío en la actualidad", indicó.

En otro tramo de la entrevista con el periodista Maximiliano Allica, el precandidato dijo que tiene "una trayectoria" y que por eso "no necesito pedirle permiso a nadie para decir lo que pienso, aunque a veces no guste al electorado".

Consultado sobre la postulación del animador Lorenzo Natali, señaló que "trato de ser sincero y llevar a la discusión cómo se sentiría un dirigente radical, un militante, cuando aparece de golpe una figura sin militancia, sin trayectoria, sin convicciones, sin saber si ha tenido que tomar decisiones en un ámbito tan importante como el abanico político, donde se le cambia la vida a la gente".

"Pienso cómo se siente esa persona al decir que no le dieron un lugar y aparece un tipo, que inventan, a través de una encuesta que busca imagen, si es buena o mala persona, si es conocido o no", subrayó.

"Me enorgullezco del Frente de Todos, de que elijamos a nuestros candidatos así —continuó—. A mi no me eligieron por el conocimiento de la gente, sino por trayectoria, por militancia, porque no pensaron en la chiquita. Es más, la principal ciudad de la Sexta es Bahía, la ciudad con la que más me peleé durante la pandemia".

"Muchos bahienses deben decir que les hubiese gustado que su intendente los defienda como defendió Dichiara a los habitantes de Monte Hermoso. Así quiero defender a Bahía Blanca y a toda la Sexta Sección electoral en esta nueva etapa de mi vida", remarcó.

En otro orden, Dichiara ofreció su parecer sobre un cruce en redes sociales con Federico Tucat, actual concejal de Juntos por el Cambio.

"Mis amigos y mis asesores me retan, no soy políticamente correcto. A Tucat no lo conozco, me lo cruzo en la calle y no sé quién es. Pero me molestó la forma en la que me involucró ayer. Fue una agresión gratuita que nada que ver. ¿Quién es este tipo para venir a decirme algo a mí? ¿Qué hizo?", respondió.

Mira 👇 hoy si se acordaron 🙄 de invitar a Dichiara al acto del @TodosBahiaB. El que durante la pandemia no dejó entrar a los/as bahienses a SUS propias casas. El domingo los/as bahienses también se van a acordar de él 😉 pic.twitter.com/BfvF8gTsQ3 — Federico Tucat (@federicotucat) September 8, 2021

Por último, aclaró que en su momento le "molestó" no ser invitado al acto oficial que encabezó la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz en Bahía Blanca.

"No sé por qué no me invitaron. La explicación la entendí, me dijeron que era un acto de Bahía y nada más. Pero era un poco raro. Es más, Tolosa Paz pensó que la primera precandidata era Maite (Alvado) y no yo. No es una actitud personalista, soy el primer precandidato del Frente de Todos, elegido por las máximas autoridades, y si me dan un lugar trato de ocuparme, de ejercer. Lo hice saber, pedí explicaciones y a partir de ahí, todo normal", contó.

"Si hay algo que quiero yo es el triunfo del peronismo en 2023. Después de (Federico) Susbielles, que será nuestro candidato, el que más lo quiere soy yo", completó.