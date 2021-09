"Tanto dolor nos va a permitir decir basta", dijo Macri en Punta Alta

El ex presidente Mauricio Macri encabezó hoy el acto de campaña de Juntos que se desarrolló en Coronel Rosales, con la presencia del precandidato a diputado nacional Diego Santilli y los postulantes a diputados provinciales, entre ellos la actual secretaria de Gobierno Abigaíl Gómez, además del intendente Mariano Uset y los integrantes de la lista a concejales y consejeros escolares.

En su discurso, Macri dijo que "mucha gente en su buena fe, sintió, y eso fue una mala mía, que estábamos trepando una montaña que no hacía cima, y dejó tentarse con el asado que le prometían, que finalmente se convirtió en polenta. Tenemos el menor consumo de carne de la historia. Todo fue mentira. Y este domingo tenemos la herramienta para cambiar esta situación".

"Seguimos en esta batalla por nuestro futuro; estamos cumpliendo todos el compromiso, de no abandonar, de seguir juntos. Estamos defendiendo el derecho al futuro que soñamos. Y que, por supuesto, lo soñamos proyectando sobre nuestros hijos", afirmó.

"Hoy, más que nunca, tenemos que redoblar el compromiso porque hemos asistido a algo que, al menos yo no había visto en nuestro país: un éxodo de jóvenes, como nunca antes sucedió. Ellos se sintieron agraviados, expulsados por este gobierno, por un presidente que dice que no cree en la meritocracia. Cómo le vas a decir a un joven que está lleno de sueños y de proyectos, que no vale la pena esforzarse, que da todo lo mismo, que no puede soñar con crecer, con ser protagonista y libre?", se preguntó.

"Todas estas cosas que han pasado le dan muchas razones a nuestros jóvenes para pensar que en otro lugar pueden tener un mejor futuro. Pero yo estoy acá para decirles que no. Que no es justo el momento de irse porque esta elección es la que cambiará la historia. Definitivamente va a demostrar que con todo este dolor, de estar encerrados y destruyendo la educación, el empleo, la salud mental de personas de todas las edades, hemos tenido un enorme aprendizaje. No estoy loco, los conozco, recorrí cientos de miles de kilómetros como presidente y le agradezco a la política haberme dado la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, sus casas, sus lugares. Este aprendizaje a partir del cual vamos a poder decir con claridad 'basta' a los vendedores de baratijas que nos dicen que nos van a dar todo gratis. Basta, vamos a volver a la cultura del trabajo que es lo que va a sacar a este país adelante", enfatizó el ex mandatario.

"Además el domingo 12 vamos a decir con nuestro voto que no creemos más en las mentiras que nos dicen y creemos más que nunca es nosotros mismos, lo que tenemos para aportar, que somos valiosos y que no pueden amenazarnos con el dedito y después ellos estar de fiesta. Eso no va más. Esa cultura del poder no la bancamos más. La ley es igual para todos y aquellos que votamos son servidores públicos no apropiadores públicos. Ellos no son dueños del Estado. Tienen que sentirse orgullos por servirnos, por dar, no por apropiarse".

"Hay mucha gente enojada, decepcionada, desilusionada. Tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas; una de Seguridad, que suelta a los presos; el de Producción, que impide exportar; y el de Transporte, que cierra aeropuertos y nos desconecta del mundo. Ahora tenemos una gran oportunidad para decir 'basta'", aseveró.