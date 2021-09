Lorenzo Natali: “Facundo Manes tiene la fórmula renovadora que puede salvar al país”

--¿Por qué la gente debería votar la lista de la UCR, Natali?

--Porque la encabeza Facundo Manes con una propuesta renovadora, creativa, probada y aprobada por el resto del mundo. Las economías que más crecen en el mundo apuestan a lo que promueve Facundo: la vinculación de la educación, la ciencia y la tecnología, y su relación con la producción. Es una invitación a salir de la apatía y la decepción, a reaccionar, a dejar de ver como normales cosas que no lo son y a insertar al país en el siglo XXI.

--¿Cree que en este contexto de falta de trabajo, pobreza y pandemia la gente está en condiciones de pensar en una revolución educativa y cultural como la que propone Manes?

--Precisamente estos son los momentos en que hay que prestar más atención a sus ideas. Manes tiene la fórmula que puede salvar al país. Si Argentina quiere dejar atrás la pobreza enquistada y estructural, y recuperar la cultura del trabajo, hay que apostar a la educación y la capacitación como pilares para recuperar el bienestar económico del país. Hay que revertir la situación actual, con tanta gente recibiendo un plan asistencial y viviendo en este marco de lamentable resignación.

--¿Cómo se traslada la propuesta de Manes a la Legislatura bonaerense?

--Trabajando en equipo con la buena gente que tiene la UCR en Bahía y la zona y, después de las primarias, también con los referentes del Pro. Dentro de la lista de Manes hay figuras de la talla de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, entre otros, que nos van a dar una mano para llevar las inquietudes de la gente a las cámaras.

--¿Cuáles son esas inquietudes?

–-Múltiples, gran parte de ellas truncadas por los males de la política y la burocracia. El mejor ejemplo es la falta de agua que padecen Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino, un tema que hay que hacerle un seguimiento permanente.

“En cada lugar en que estuve en las últimas semanas vi intendentes, militantes y vecinos muy involucrados con distintos proyectos y reclamos; ellos van a ser los que definan mi actividad legislativa. Ese es mi compromiso: achicar la distancia entre la Provincia y lo que necesita la gente”.

--Durante la campaña algunos esperaban más pirotecnia verbal entre usted y los precandidatos del Pro, algo que finalmente no ocurrió…

--Y está bien que haya sido así, porque en definitiva somos parte de un mismo espacio. Lo único que escuché fue algún tiro por elevación, cuestionando mi candidatura debido a que no tengo experiencia en política y que con una buena imagen no alcanza.

--¿Y qué responde al respecto?

--Como lo hace el propio Manes: ¿Y qué han hecho por el país los que se dicen “hombres de la política”? ¿Por qué llegamos a estos niveles de inflación y pobreza? Por otro lado, yo estuve durante 40 años en contacto diario con la realidad de la ciudad y la región, con las necesidades de la gente, desde los micrófonos de LU2; lo único que cambió ahora es que decidí involucrarme desde otro lugar.

--¿Y a nivel interno? ¿Hubo algún sector de la UCR que le hizo sentir disconformidad por su desembarco en la lista?

--Todo lo contrario. Tenía algún temor porque sé que soy un outsider, pero me sentí respetado, apoyado y contenido. Varios me dijeron que están entusiasmados por mi desembarco en la UCR, y que han recuperado el entusiasmo y la esperanza, ya que ven que mucha gente está volviendo al partido. Me sentí muy halagado.

“Estoy orgulloso de poder sumar mi granito de arena para que el radicalismo siga recuperando protagonismo en la política nacional, tal como mostraron las recientes elecciones en Jujuy y Corrientes”.

--¿No hubo rispideces, entonces, con el sector de la UCR bahiense que responde a Emiliano Álvarez Porte?

--Sé que hubo rumores, pero nadie que hizo sentir incómodo. Con el propio Emiliano, de hecho, mantuvimos un encuentro ni bien comenzó la campaña y me transmitió mucha calidez y respaldo. Si hubiera sentido otra cosa lo habría hablado con él, pero no fue para nada así.

La lista que encabeza Natali la completan, en los primeros lugares, Anahí Bilbao, Emiliano Balbín, Natalia Dziakowski y Facundo Castelli.

--Mencionó que Manes convoca en estas elecciones a dejar de lado la apatía y el desencanto. ¿Teme que esa apatía se manifieste en estas elecciones?

--Mire, días atrás tuve una charla con mi psicóloga, quien me confió que nunca como ahora están llegando a su consultorio personas que se sienten mal con lo que ocurre en nuestro país, el desatino de la clase política, la pandemia y la crisis social y económica. Algunos incluso le piden ayuda para hacer el duelo porque ellos o personas muy queridas han decidido irse al exterior.

“Escuchar eso es terrible, devastador. Me produce un dolor enorme, pero quiero dar la batalla contra esa situación. La clase política debe entender que esto no lo va a resolver un partido, sino la suma de la voluntad de todos aquellos que quieren dejar atrás la grieta y tender puentes de diálogo y consenso”.