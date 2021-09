Scaloni: "Entraron a la cancha diciendo que tenían que deportar a cuatro jugadores"

El entrenador argentino Lionel Scaloni dialogó brevemente con TyC Sports, tras la suspensión del partido entre Argentina y Brasil por las autoridades sanitarias brasileñas.

"A mi me pone muy triste, no busco ningún culpable pero es muy triste lo que acaba de sucdeder sobre todo porque no era el momento para hacerlo. Un partido entre los mejores del mundo termina en esto, no encuentro que palabras decir", señaló el DT luego de que se oficializara la suspensión del encuentro correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias.

Lionel Scaloni, en exclusiva: "A mí me pone muy triste. Tendría que haber sido una fiesta para todos, disfrutar de este partido y termina en esto". #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/QDeeUILqkX — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021

"Si entra gente diciendo que lo querían deportar a cuatro jugadres, no hay chances. Porque en ningún momento se nos avisó que no podían jugar. El delegado de CONMEBOL me dijo que nos vayamos al vestuario y eso hicimos", agregó Scaloni.

Los cuatro jugaodres apuntados son aquellos que forman parte de la Premier League de Inglatera: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía.

"Somos los damnificados porque queríamos jugar y los jugadores de Brasil también", cerró el entrenador.