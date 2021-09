Ofertas de la semana y juegos gratis

por Antonella "Panditapicante" Romano para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Como bien nos tiene acostumbrados Epic Games, esta semana nos presenta dos nuevos títulos de lo mas variado entre su catalogo. Por su parte Steam nos traerá unos descuentazos para que podamos hacernos con sus títulos a menos de mitad de precio.

Yoku’s island Express:

Es un juego de aventura, mundo abierto con un estilo de pinball . Cuenta con misiones y jefes, presentando una gráfica de diseño original, hecho a mano, que te atrapan y sumergen en la aventura. Para los amantes de los juegos enviciantes, offline y only player, éste es un juego que podría interesarte. Puedes reclamarlo hasta el 9 de septiembre.

Sheltered:

A veces las apariencias engañan, Sheltered es un juego postapocalíptico 2D. En éste debes reunir los recursos necesarios para sobrevivir en el refugio junto con tu familia. El juego es sencillo, básico en cuanto a gráficos, que presenta el estilo del 8bits, pero en lo que a jugabilidad se refiere es muy completo. La creación de personajes cuenta con una gran personalización, stats y atributos, para todos los integrantes de la familia. Puedes manejarlos a todos, enviarlos a buscar los recursos, luchar contra las alimañas del exterior y la radiación.



Si priorizas más la jugabilidad que los gráficos, lo podés estar descargando a partir del 9 al 16 de septiembre.

Ahora Stream no nos ofrecerá juegos gratis esta semana, pero sí unos excelentes descuentos

⦁ Para los fanáticos de Devil May Cry, la franquicia pone a Dante en el foco de las ofertas del fin de semana. Todos los Devil están desde 25% hasta 75% de descuento, incluido los DLCs, hasta el 15 de septiembre. No puedes perderte el ofertón de Capcom, es un clásico que nunca nos defraudará, acción pura acción.

⦁ Acá tenemos otra gran sorpresa, y digo sorpresa porque comenzó siendo un desastre, defraudando a más de uno, pero hoy por hoy muchos lo consideran un excelente juego de exploración y edificación, con una gran historia de trasfondo, gráficos excepcionales y un mundo abierto inmenso, donde siempre encontrarás algo qué hacer. Estoy hablando del No Man's Sky. Ha recibido mucha crítica y ahora ha sorprendido a más de uno. Estará en descuento para quien quiera adquirir tal joya, con 50% hasta el 13 de septiembre.

⦁ Acá tenemos un juego de estrategia por turnos, con el objetivo de construir tu propio imperio. Desde la edad de piedra en adelante. Steam nos trae con un descuento del 85% el Civilization IV y el V en 67%. Tiene táctica, guerra, historia, y puedes jugarlo en modo multijugador, ya sea cooperativo o competitivo. Una ganga, la verdad.

⦁ Bueno, Steam nos está queriendo decir algo con esta oferta, un 90% de descuento, no sabría si es algo bueno o malo, pero aquí está. El Battlefield V, puede presentar algunos bugs, como todos los juegos, pero ha tenido muchas buenas reseñas, así que les recomiendo si quieren un juego multijugador, JcJ, de guerra y acción pues esta es un descuento que no puedes perderte.

⦁ No sabía de la existencia de este juego, pero me han sorprendido las reseñas. Se trata de un RPG con vista isométrica, como la de Diablo. Desde la música hasta la creación de los personajes. Las combinaciones de habilidades, la historia, hasta las interacciones con los NPC y la interacción con el entorno a la hora del combate. Me ha dejado con ganas de jugarlo. Se trata del Divinity: Original Sin 2, que estarían ofertando con 60%, lastimosamente finaliza el día hoy.