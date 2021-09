Negri advirtió que la acusación de "golpismo" contra Macri es "una sobreactuación" del Gobierno

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, rechazó que Mauricio Macri haya tenido palabras "golpistas" al referirse a el reclamo de cambio de las políticas del gobierno, y señaló que el exmandatario "no dijo que se tienen que ir antes".



El dirigente radical sostuvo que Macri "dijo que no podrán ganar en 2023 si siguen así, no que se tienen que ir antes". "Solamente el que hizo uso de esas prácticas de querer echar a un gobierno puede pensar mal de lo que dijo el expresidente Macri", sostuvo Negri en una entrevista con un canal de televisión.

El precandidato a senador nacional por Córdoba consideró que "el Gobierno está débil porque el Presidente pone combustible todos los días para que así sea", y que le "suena a sobreactuación" lo que dijeron el jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acerca del "golpismo" de las palabras de Macri.

"El Senado seguirá siendo del peronismo. Ojalá que en Diputados tengamos más número nosotros", señalo Negri, a fin de desestimar las interpretaciones que hizo el oficialismo.

"Me parece que los que salieron a gritar los traicionó el inconsciente. Si nosotros hubiéramos cometido la mitad de los errores que cometió Fernández nos hubieran pedido la renuncia a empujones. Creo que esta sobreactuación es parte de la campaña. Además, hay una Vicepresidenta muy fuerte que sostiene al Presidente", remarcó Negri.

Al respecto, sostuvo que "si el Gobierno tuviera un cúmulo de fortalezas que mostrar no hablarían todos los días de Macri", y consideró que "no quieren admitir que la gestión es mala". "No es que no me guste a mí, porque a mí no me gustaba Menem, pero tenía una gestión. Acá no hay nada que funcione”, planteó también el diputado de la UCR.

Por último, Negri se refirió a las elecciones en Córdoba donde buscará una banca de senador: "Macri está apoyándonos, a mí y a Gustavo Santos, porque él tiene un vínculo con los cordobeses. Está bien que diga que le gustaría mudarse a Córdoba, lo dice cada vez que viene, es un halago", planteó.

El dirigente opositor sostuvo que "Cristina Fernández vino cuatro veces siendo presidenta durante ocho años y Macri 23 en cuatro año" y bromeó con que "a Cristina le decían la palabra Córdoba y no dormía esa noche".