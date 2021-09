El jueves se conocerá el fallo del juicio en la megacausa Bobinas Blancas

En la audiencia de juicio de hoy en el marco de la megacausa Bobinas Blancas por presunto narcotráfico y lavado de activos, los 7 procesados pronunciaron sus últimas palabras antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense dé a conocer el fallo la próxima semana.

El debate virtual comenzó el 23 de febrero pasado y la lectura del veredicto se realizará el próximo jueves, a las 13.

Los 6 imputados que admitieron su autoría en los hechos juzgados, entre ellos 3 mexicanos y 3 argentinos, pidieron "perdón" a la sociedad argentina por sus actos ilícitos y una "nueva oportunidad" para rehacer sus vidas.

Max Rodríguez Córdova, uno de los extranjeros presos en vinculación con el caso, además hizo hincapié en las consecuencias que su conducta generó en su familia y se lamentó por no estar presente como padre a raíz de su encarcelación.

"Pero todo este tiempo me permitió madurar mucho", afirmó Rodríguez Córdova.

Su compatriota, Jesús Madrigal Vargas, también se disculpó con la Argentina y aseguró que estar privado de la libertad lo hizo "recapacitar y aprender a ver la vida de otra forma".

"Por favor, dénme la oportunidad de empezar una nueva vida y formar una familia", finalizó el causante.

Por su parte Gilberto Acevedo Villanueva, el otro nativo del país azteca, reconoció haber cometido "un error" del cual se arrepiente.

El turno de los argentinos

Darío Maximiliano Cuello, otro de los encartados, asumió haber incurrido en un error al estar en el lugar incorrecto y "con las personas equivocadas".

"Estoy viviendo y comiendo gracias a mis padres que son jubilados, porque por todo esto que me pasó no puedo obtener trabajo", resaltó Cuello.

"Quiero que este mal pasar termine, seguir adelante y estar con la gente que nos quiere. Somos una familia muy numerosa y fue muy duro estar ese tiempo detenido. Ojalá que todo esto se termine lo antes posible porque mi cabeza no está del todo bien", agregó el mendocino.

Su hermano, Marcelo Rafael, remarcó que "fue muy duro estar lejos de nuestras familias, nuestros hijos, durante 4 años".

"Atravesamos una situación económica difícil porque estoy sin trabajo y mi mujer, que está enferma, debe trabajar recolectando basura. Ese es el único ingreso que tenemos y nuestro hijo es discapacitado", explicó.

"Toda la vida fuimos gente de trabajo, pero nos tocó este mal momento de la vida que nos enseñó a valorar un minuto de libertad. Con esto hubo muchas familias que se desarmaron; por suerte la mía no", concluyó el hombre.

Amílcar Darío Martino se refirió a los "momentos muy duros" que transitó en la cárcel y en dependencias policiales. "Agradezco por el respeto que nos tuvieron", enfatizó el acusado.

"Al único que contacté como cliente es a Rubén Luna, de quien no se sabe si ese es su verdadero nombre. Desde hacía 15 años yo tenía una web en la que actuaba como broker (intermediario en operaciones de compra y venta de valores financieros y de acciones que cotizan en bolsa), y lo único que hacía era poner en contacto a las partes", indicó el encausado con arresto domiciliario.

En tanto, solicitó otra vez al TOCF la restitución de bienes de su propiedad secuestrados durante la investigación y actualmente en custodia.

Al respecto Martino aseveró que los teléfonos celulares, computadoras y la camioneta incautadas no tienen vinculación con este caso, así como denunció que recibió actas de infracciones de tránsito correspondientes al vehículo.

"No tengo nada que ver con esta gente"

Emmanuel García, el único de los justiciables que se proclamó inocente y en libertad, arremetió contra la justicia federal por haber sido procesado -dijo- pese a colaborar con la pesquisa.

"Ustedes son la Justicia y me procesaron; usaron la información que les proporcioné para abrirme una segunda causa por tráfico de bitcoins, pero en realidad no se trafican", señaló el operador de la moneda digital mencionada, acusado de lavar dinero narco mediante transacciones con esta tecnología.

"No tengo nada que ver con esta gente (por sus consortes de causa mexicanos) y estoy vivo porque no hice nada. Estos 4 años fueron un desierto para mí, lleno de obstáculos. Es muy injusto y no puedo creer que por colaborar esté donde estoy; siempre colaboré con la investigación", cerró García.

El fiscal Gabriel González da Silva había pedido al Tribunal penas de entre 5 y 15 años de prisión para los imputados.