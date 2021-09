Hoy 20/9/21 es un día especial e irrepetible para los Spurs de Manu, Parker y Duncan

El Big Three que conformaron Duncan, Ginóbili y Parker dejó su marca, siendo el trío más ganador en la historia de la NBA (575 victorias en fase regular y 126 en playoffs).

En San Antonio vinculan hoy sus nombres directamente con el día y una fecha irrepetible: 20/9/21, que es sinónimo de Manu, Tim y Tony o Ginóbili, Duncan y Parker.

Dibujos, recuerdos, momentos y hasta el "celebre emborrachándose este lunes", publican, en redes, los fanáticos del equipo de la ciudad texana.

En este caso, la propuesta es preparar diferentes tragos con alguna característica o hecho que haya identificado a alguno de ellos.

Uno, es cuando Manu atrapó a un murciélago.

Otra es el juego "Spurs Pong": "Con una bebida de tu elección si querés probar tu propia habilidad para tirar, jugá esta versión de beer pong. Su disposición de tazas debe tener la forma del logotipo de los Spurs, lo que significa que necesitará nueve tazas para cada lado", detalla el autor.

Mirá algunas de las maneras que eligieron recordarlos:

To celebrate #Big3Day (9.20.21), here's a game that can help you drink in style, Spurs Party Pong! #GoSpursGo A THREAD: pic.twitter.com/SzeEzwhRMR

9-20-21 🥺 to celebrate, I’ll give away 1 FREE PRINT to someone who RT’s by the end of the day! #GoSpursGo pic.twitter.com/pNLocr43zK