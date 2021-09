Grimberg: “No hay consumo de carne porque la gente no tiene plata en el bolsillo”

Después de que el gobierno nacional decidiera prolongar la implementación de cupos a la exportación de carne, Jorge Grimberg, de Confederaciones Rurales Argentinas, señaló que si bien el precio de la carne bajó, el consumo ha caído porque “la gente no tiene plata en el bolsillo”.

“A partir de los cupos de exportación del 50%, el valor que se pagaba por la hacienda al productor cayó entre un 10 y 12%, mientras que en las carnicerías y supermercados, la carne bajó el 1%. Hay oferta de carne, pero no hay consumo porque estamos viviendo un momento complicado”, manifestó.

El bahiense, representante de la entidad ante el Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, dijo en el programa Noticias en Compañía, que se emite por “LU2”, que en las góndolas no se ven reflejados en los precios los resultados del cierre de exportaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Lamentablemente, el gobierno trata de ningunear a las entidades del campo y hablar con otras. Veremos cómo termina todo esto, pero este cierre de exportaciones no trae ninguna baja de precios para que el consumidor pueda beneficiarse y, por si fuera poco, todo lo demás es negativo”, señaló.

Grimberg dijo que, con decisiones como la de mantener el cierre parcial de las exportaciones de carne, "quien pierde es nuestro país, porque se cae el prestigio que nos costó tener nuevamente”.

“Esto no solo repercute en los productores, sino también en los trabajadores de los frigoríficos, los camioneros y todo el sector; también se caen posibilidades de inversión. Pierden todos y no gana nadie”, sostuvo.



Jorge Grimberg, representante de CRA ante el IPCVA.



En cuanto al volumen de carne exportado, estimó que nuestro país no alcanzará las 600 mil toneladas, cuando el año pasado se llegó a 950 mil. Además, reconoció que otros países sudamericanos, como Uruguay, Paraguay y Brasil, están aprovechando los cupos que Argentina no está cumpliendo.

“Por nuestra parte, hasta después de las elecciones no habrá medidas de fuerza, porque no queremos que se confunda nuestro reclamo con una cuestión electoral. El próximo miércoles se reunirá el consejo de CRA y después veremos qué decisión toma la Mesa de Enlace. Se aposto al diálogo, a tratar de colaborar y lamentablemente no hay resultados. El presidente Alberto Fernández había dicho que cuando el mercado se estabilizara, iba a levantar el cepo, pero no cumplió con lo prometido”, finalizó.