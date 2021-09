Macri: "Estamos en un país donde para ganar plata hay que evadir impuestos"

“Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital. Estamos en un país donde para ganar plata hay que evadir impuestos”, dijo anoche Mauricio Macri en una entrevista en el canal La Nación+.

El expresidente afirmó que durante su gobierno se había iniciado un proceso de baja de gravámenes y afirmó que, por el contrario, durante la gestión del Frente de Todos "se crearon 18 impuestos en 19 meses".

"Recuerdo que durante nuestro gobierno vinieron empresarios holandeses junto con la reina Máxima y nos preguntaban cómo podía ser que aún tuviéramos el impuesto al cheque, entre otros", comentó, en diálogo con el periodista Alfredo Leuco.

"Para que venga la inversión tiene que haber un baja en la carga impositiva --prosiguió--. Los empresarios extranjeros se sorprenden del volumen de los Ingresos Brutos provinciales, de las tasas municipales".

Macri también dijo que en cuatro años no pudo realizar cambios sustanciales debido a la herencia que recibió del gobierno de Cristina Kirchner. “Asumo todas las malas mías, yo no fui claro con la herencia que habíamos tenido, subestimé la gravedad de todo lo que habíamos recibido. Por eso entiendo que mucha gente sintió que los invité a trepar una montaña que parecía que no hacía cima”.

Y continuó apuntando a la actual vicepresidenta: “Ella tenía la Cámara de Diputados, de Senadores y gobernadores. Ante este fracaso que estamos sufriendo: la gente le va a retirar el apoyo y el peronismo se va a dar cuenta de que los llevó por un camino destructivo”.

Aseguró después que Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones de este año y consideró que el mensaje de las urnas debe ser contundente "porque sino la crisis se va a seguir profundizando ya que no hay rumbo, no hay plan y hay una degradación diaria de los hechos y de la palabra”.

E invitó a sectores del peronismo a cruzar de vereda. “Nosotros quisimos cumplir con todo lo que nos demandaban, abrimos las puertas, y después no tuvimos reciprocidad. El único que quiso cruzarla y decidió enfrentarse a este kirchnerismo fue Miguel Ángel Pichetto. Es la misma puerta que pueden cruzar todos los peronistas que quieran abrazar una Argentina republicana otra vez”.

Y cerró: "El peronismo está secuestrado por el kirchnerismo”