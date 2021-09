La gran apuesta del argentino Ricardo Juncos para su vuelta a la IndyCar

El equipo del argentino Ricardo Juncos apuesta al talento del joven británico Callum Ilott para su regreso al campeonato estadounidense de monoplazas más importante del continente, la IndyCar, el próximo 12 de septiembre en Portland.

Ilott, de 22 años, actualmente se desempeña como piloto de reserva de la escudería Alfa Romeo de Fórmula 1, además de integrar la academia de jóvenes talentos de Ferrari; un proyecto con mucha proyección a nivel mundial.

Vale recordar que semanas atrás, el Juncos Racing, equipo con sede en Indiana, anunció su vínculo con Brad Hollinger, para la confirmación del Juncos Hollinger Racing, asociación que permitirá su regreso a Indy tras más de dos años de ausencia.

Super excited to be racing @IndyCar for @juncosracing next week in Portland!! 💪🏼



First experience driving the beast on track tomorrow🤞🏼@IMS



Big thank you to Ricardo and Brad for the opportunity. pic.twitter.com/Z5wVXt2PN9