Daniel Vitozzi y Danilo Escobar, una pareja que le devolvió la alegría a la gente de Barrio Hospital

Barrio Hospital volvió a reinar en parejas luego de cinco años. Se adjudicó el campeonato venciendo en la final a La Armonía, con una destacada actuación del binomio Daniel Vitozzi-Danilo Escobar, más el acompañamiento de Marcelo Osores.

El certamen se inició en marzo de 2020 y soportó un par de interrupciones por la pandemia, pero el conjunto de calle Estomba se mostró sólido y sumó otra estrella.

“Se cumplen 20 años desde que estoy en Bahía. Llegué en 2001 al club Nuevos Horizontes y éste es mi segundo título en Parejas”, dijo el “Flaco”, de 61 años, quien afirmó que el anterior había sido en Independiente, junto a Luciano Bardelli.

Su compañero fue Daniel Vitozzi, hombre de la casa –el torneo se definió en Estomba 1117-, ídolo y figura.

“Terminamos invictos de local y sólo perdimos 2 partidos de 26. Ganar la fase regular nos permitió jugar el cuadrangular en casa; y eso fue una ventaja”, dijo Dani.

-Parecía que el torneo no se terminaba nunca.

Vitozzi: -Es cierto. Necesitábamos jugar, estar en contacto con la bocha para no perder precisión. La pandemia nos hizo parar, pero al final se terminó.

Escobar: -Fueron como tres meses donde todo estaba todo cerrado, había incertidumbre. Por suerte me acomodé rápido, superé un desgarro en un aductor y después el físico respondió.

-¿Cómo fue el nivel del torneo?

Vitozzi: -Muy bueno. Con equipos candidatos, como 9 de Julio que venía de ganar dos torneos seguidos; Almafuerte, que sorprendió a todos, y La Armonía, con una gran campaña.

Escobar: -Por ahí Olimpia tenía equipo para jugar el cuadrangular. Pero los rivales en Bahía son todos difíciles y un mal partido te deja afuera. Los que llegaron hicieron méritos.

Los subcampeones Juan Carlos Gómez y Dardo Labastié (La Armonía) en la foto junto a los ganadores.

-La Armonía casi logra estirar la definición.

Vitozzi: -El partido fue muy parejo. Ellos arrancaron arriba en el marcador y estuvieron cerca de ganar. La clave estuvo en una jugada que pesó en el partido. En la penúltima mano jugué el chico bien arriba, al medio. Y lo repetí en la última. Siempre es complicado en ese lugar, porque tenés que jugar con loma o doble loma. Puse la primera bocha cerca del chico y los chicos de La Armonía (“Pochi” Gómez y Dardo Labastié) no se pudieron acomodar.

-Escobar: -Lo viví con emoción. No se me venía dando; había perdido una final contra 9 de Julio en parejas y otra de tríos ante Barrio jugando para Tiro. Con Daniel es similar a lo que me pasaba con Luciano, nos entendemos.

-Y pueden intercambiar funciones sin problemas.

Vitozzi: -La llegada de Danilo es muy importante para el club. Hemos jugado juntos en el seleccionado; somos los últimos campeones argentinos de tríos. Ser puntero fue una decisión mía y me vino bárbaro porque es otro desafío. Danilo tiene la virtud del bochazo y es una gran persona, igual que Marcelo Osores. Me sirve para el Argentino Individual que se va a jugar en Porteña, en diciembre”.

Escobar: -Mi compañero es espectacular, igual que Marcelo, siempre apoyando y alentando desde afuera. Nunca un gesto de desaprobación. Cuando fallamos nos apoyamos y así jugás tranquilo. Estoy en un club que me recibió bien.

-El rival era 9 de Julio. ¿En ese partido se definió gran parte del título?

Escobar: -Era el rival a vencer porque se dio así en los últimos años. Me pasó con Tiro y ahora con Barrio Hospital. En ese partido pegué los 19 bochazos que tiré y arrimé 14 bochas positivas de un total de 15. Seguramente fue uno de nuestros mejores partidos (Ndr: 15 a 8)”.

Vitozzi: -9 de Julio nos había ganado en su cancha en la fase regular. Imaginaba una final con ellos, pero La Armonía dio la sorpresa jugando un gran torneo.

En 2016, Barrio Hospital conquistó el primer título de parejas en la A. Estaban Hugo y Daniel Vitozzi, e Inca Heil.

-Daniel, ¿Ciro ya está para seguir tus pasos?

-Jajaja. Tiene 5, le falta un par más. Igual tira la bocha, me acompaña. También Morena, que si bien ya no tiene tanto entusiasmo por jugar siempre está presente. Tengo que agradecer a mi familia, mis suegros y a Fede y Yhoa (cuñados), de la familia de mi esposa Yenhy, quienes estuvieron en la cancha. Y al sindicato SUPA, que siempre está presente.

-Danilo, ¿te sentís parte de Barrio Hospital?

-Si. Con Daniel he jugado finales en contra y hemos sido compañeros. Ahora compartimos entrenamientos y reuniones en familia.