Mujeres de las siete décadas y el pedido al soldado Ryan

El 11 de noviembre de 1951 se cumplirán 70 años de la primera vez en la historia que las mujeres bahienses pudieron emitir su voto, reconocidos sus derechos cívicos y debidamente habilitadas para ejercerlos.

Ese domingo de 1951 llovió en la ciudad, pero el agua no fue impedimento alguno para que concurrieran a cumplir con su nueva responsabilidad,

“Debutante en lides electorales, la mujer bahiense concurrió a los comicios poseída de un entusiasmo poco común, que no decayó un ápice en toda la jornada. La lluvia no melló en lo más mínimo el fervor cívico femenino ejerciendo la mujer el derecho cívico que le fuera acordado por el gobierno de general Perón, dentro de un marco de absoluta disciplina”. Asi describió un diario de la época la conducta femenina.

En aquella ocasión se destacó la presencia, en la Escuela Nº 2, de Vieytes 51, de María Luisa Campal viuda de Labatutt, que con sus “83 años a cuestas” no quiso permanecer ajena al gran acontecimiento de la vida cívica y concurrió a emitir su voto, acompañada por una de sus nietas, en la mesa 469.

María Luisa y toda su esperanza en ese primer voto

“Su presencia suscitó elogiosos comentarios constituyendo una ratificación elocuente de la adhesión de la mujer argentina hacia sus nuevos y legítimos de derechos adquiridos”, se publicó. Tendrán que esperar siete años para, en 1958, volver a participar de elecciones, con el peronismo proscripto y una democracia agarrada por alfileres.

Tiempo nuevo

En las recientes elecciones PASO, la presencia de la mujer es ya habitual, ni siquiera forman una fila destinada al género sino que comparten una única fila de votantes. En esta oportunidad se pudo destacar la asistencia de Felisa Celia García viuda de Murillas, quien con sus impecables 93 años no quiso perder la oportunidad de emitir su voto. No la acobardó la espera, ni el Covid ni el fastidio que acompañó a muchos otros que decidieron no participar de estas elecciones.

Pero Chichí, tal su apodo familiar, no era una votante más: es la primera mujer que se empadronó en nuestra ciudad apenas se aprobó la ley del voto femenino. Cumplió con ese trámite el 22 de septiembre de 1948, en el registro civil de calle Brown 431, a cargo de Raúl Cirone. Entonces presentó su partida de nacimiento, las mujeres no tenían todavía un documento de identidad, y tres años después, 1951, votó por primera vez. Siete décadas pasaron y ahora lo hizo en la Escuela 74 del barrio Santa Margarita, con un trajecito y un pañuelo blanco y negro, un barbijo propio del tiempo de que le toca vivir y toda la esperanza de poder mejorar el país. La urna 433 recibió su voto.

Felisa sueña con un país mejor para sus nietos y bisnieto.

Tanto a María Luisa en 1951 como a Felisa en 29021 les tocó votar en tiempos de gobiernos peronista. El del 51 terminó con un golpe de Estado, el actual atraviesa una severa crisis dentro de su propio espacio político que puede afectar a todos.

Ambas mujeres cumplieron con su deber cívico porque creen en la democracia y no pierden las esperanza en tener el mejor de los países.

Hay una escena muy sentida en la película Rescatando al soldado Ryan. Ocurre cuando, moribundo, el capitán John Miller (Tom Hanks) susurra al oído del soldado James Ryan (Matt Damon), por quien estaba dando su vida para devolverlo a su familia, unas últimas y emotivas palabras: «Hágase usted digno de esto, merézcalo».

Ojalá los dirigentes y funcionarios sean también también dignos de cada voto, de los recibidos y de los negados.