Higuaín: sus sensaciones tras el título de la Selección y el jugador de River que es su "debilidad"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El delantero Gonzalo Higuaín, hoy en Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), concluyó que él también aportó "un granito de arena" para que finalmente el seleccionado argentino llegara a ganar una Copa América, al destacar la dedicatoria que le hizo Lionel Messi tras la obtención de ese trofeo en el reciente certamen brasileño.



"Es reconfortante que ´Lío" haya reconocido a los que estuvimos en la selección antes de llegar a este título, porque también aporté mi granito de arena para que eso se pueda dar, ya que pasamos muchos años con la camada anterior poniendo alta la vara al llegar a tres finales, cuando antes la expectativa era pasar cuartos de final", le indicó Higuain a ESPN desde los Estados Unidos.



"Por eso me hizo bien escucharlo a Messi. Y después que consiguieron el título hablé con Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio Aguero", reveló respecto de los demás integrantes de la denominada "Generación Lío".





Claro que también reconoció que ver a la distancia la consagración argentina del 10 de julio pasado en el estadio Maracaná, al vencer 1 a 0 a Brasil en la final con gol de Di María, fue "una sensación distinta, porque la emoción, la adrenalina y la felicidad son diferentes a las que se sienten si uno hubiese estado estado dentro del equipo. Pero me dio una gran alegría que ellos lo siguieran intentando hasta lograrlo".



"Pero aunque es cierto que me perdí ser campeón, no veo posible volver a la selección porque cuando tomo una decisión la sostengo a pesar de sus consecuencias. Lograr un título era el máximo deseo por el que siempre luché, pero hoy estoy feliz y disfrutando de mi hija, después de años de mucho desgaste", reflexionó.



"Por eso siempre digo que si las cosas se van a dar, así será, y de lo contrario, no será posible. Estuve muy cerca y no pude ser campeón, pero me quedo con todo el recorrido que hice en la selección y lo vivido en ese tiempo", apuntó.



Y sobre otro delantero surgido de River Plate como él que está haciendo sus primeros pasos en el seleccionado argentino como Julián Álvarez, resaltó que el cordobés de 21 años es su "debilidad".



"Siempre me gustó Julián, desde que hizo el primer primer gol en Copa Libertadores a Inter, de Porto Alegre, desde afuera del área, hace un par de años atrás, con apenas 18 años. Si hace eso a esta edad, lo que va a hacer en el futuro, me dije entonces", recordó.



"Después, no se si es un nueve posicional, sino que me parece que puede jugar en cualquiera de los tres puestos de ataque, aunque nunca hablé con él, pero si nos intercambiamos por encomienda", verificó finalmente "Pipita".