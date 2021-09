Tras la victoria ante Newell's, Gallardo avisó cuándo definirá su futuro en River

Tras la victoria de anoche de River ante Newell's, por 4 a 1, Marcelo Gallardo empezó a hablar de su futuro como entrenador del equipo "Millonario" que ayer sumó una nueva victoria por la fecha 11 de la Liga Profesional.

Si bien no dio precisiones, tampoco aseguró su continuidad en el club y le puso fecha a cuándo tomará la decisión.

"No estoy en posición de contestar lo que voy a hacer de acá a fin de año porque no lo tengo resuelto. Disfrutaré de este tiempo con la cabeza ocupada como me tiene ahora, tratando de conformar el mejor equipo posible para ver si de una vez por todas podemos ganar esta Liga", señaló el Muñeco.

Gallardo está al frente del equipo de River desde mediados 2014, siendo uno de los entrenadores más importantes de la historia del club y esta no es la primera vez que su futuro está en duda.

"Trato de no pensar en lo que voy a hacer de acá a fin de año, porque eso me evita un gran desgaste mental y me quitaría muchísima energía. Prefiero gastar la energía en las cosas que hoy me ocupan, que es tratar de entrenar un equipo que siempre exige y tratar de buscar la forma para que el equipo gane y juegue de la mejor manera posible", agregó el DT.

"REALMENTE NO TENGO RESUELTO MI FUTURO, SOLAMENTE PIENSO EN GANAR LA LIGA DE UNA VEZ POR TODAS"



En cuanto a la importante victoria conseguida anoche en Rosario, que dejó a su equipo como único escolta de los líderes Talleres y Lanús, admitió que "más allá del resultado, podría haberlo ganado cualquiera de los dos. Creo que hoy fuimos contundentes, sin tener el control y el dominio del juego. Con aciertos y con errores encontramos los goles que nos dieron la tranquilidad para cerrar un partido que estaba complicado, sobre todo en la primera mitad".

El triunfo riverplatense tuvo una figura en particular, el juvenil delantero Julián Álvarez, autor de dos goles, y a quien Gallardo volvió a elogiar.

"Julián es un jugador que siempre nos llamó la atención, lo conozco de mucho más chico y le vimos un potencial enorme cuando apenas lo subimos a Primera. Como todo proceso de un jugador joven pasa por altibajos, nos ha pasado a todos. Es un jugador de elite, por eso está en la Selección, es un chico con mucho potencial. Un jugador se mejora con la toma de riesgo, si ellos no toman riesgos no pueden descubrir de lo que son capaces de hacer", señaló.