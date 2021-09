Primera: ganaron Bahiense, Pacífico, Pueyrredón, Alem, Olimpo y Bahía Basket

Con una noche que quedará en la historia, se disputó hoy la segunda fecha del torneo de primera división que organiza la Asociación Bahiense.

Los seis puntos anotados por Juan Pablo Morán, en el triunfo de Bahiense del Norte sobre Villa Mitre, le permitieron al Pollo transformarse en el máximo anotador de la máxima categoría del básquetbol local desde 1929.

El equipo que conduce Alejandro Navallo sumó su segundo éxito en fila al vencer a la "Villa", por 79 a 57, en el José Martínez.

Juan Pablo Morán (6), el hombre récord, junto a Franco Ginóbili.

Además, en el Hernán Sagasti, Pacífico venció a Liniers como visitante y se quedó con el otro duelo de ganadores.

El verde se impuso por 64 a 62, con Germán Andrés como máximo anotador, con 15 puntos.

Al piso, Branco Salvatori (Pacífico) y Agustín Dottori (Liniers).

Por otra parte, Pueyrredón fue el otro equipo que logró repitr victoria al derrotar hoy a Estudiantes en el Osvaldo Casanova.

El elenco que dirige Fabricio Piccinini ganó por 85 a 78 y es otro de los invictos. Segundo Vasconcelo, con 23 unidades, fue el goleador del vencedor.

Joaquín Larrandart (Liniers) y Pomar Garbarino (Pacífico), luchan el rebote.

Asimismo, Bahía Basket venció a 9 de Julio, por 100 a 83, y también marcha con puntaje ideal.

Bahía tuvo un goleo repartido y a cinco jugadores en doble dígito, siendo Ezequiel Paz el más destacado con 21.

En tanto, Leandro N. Alem consiguió su primer éxito, al doblegar a Estrella, por 87 a 58, en el Luis Álvarez.

El goleador en el verdirrojo fue Patricio Zapata, con 21 puntos.

Por último, en el Norberto Tomás, Olimpo venció a Napostá por 97 a 67.

El más destacado en el aurinegro fue Marcos Diel, con 22 tantos.

Lo que viene

Por la tercera fecha de Primera, el próximo jueves 23 se enfrentarán:

-Pacífico vs Bahía Basket.

-Napostá vs Liniers.

-Bahiense vs Olimpo.

-Pueyrredón vs Villa Mitre.

-L.N. Alem vs Estudiantes.

-9 de Julio vs Estrella.

Mañana, Segunda

Por la segunda fecha del ascenso, mañana viernes se medirán, a las 20.45, La Falda-Velocidad (Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Lucas Paolete), Independiente-Argentino (Horacio Sedán, Nicolás Larrasolo y Santiago López Hoyos), El Nacional-Comercial (Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Francisco Irrazabal); Sportivo-Whitense (Néstor Schernenco, Diego Kessler y Ludmila Munz) y Barracas-San Lorenzo (Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Camila Robles).