"Quedé molesto con Moreno; hay que caminar los barrios, no solo hablar con la prensa"

El candidato a concejal por el Partido Republicano Federal, Luciano Martos, sostuvo esta mañana que quedó "molesto" con Guillermo Moreno porque "cuando uno viene de Buenos Aires a Bahía no se puede venir solamente a hablar con la prensa, hay que caminar los barrios, ver cómo habla la gente, qué siente, cómo se expresa, cómo mueven sus manos".

"A Moreno lo respeto, tiene peso propio a nivel nacional. Quedé molesto con la visita de Moreno. A mí me pueden dar toda la prensa del mundo, pero si no camino la gente no me ve y no me escucha. Acá hay que venir y caminar la ciudad, tomarse el tiempo; si no esto es verso y la misma música de siempre. Hay que estar con la gente; si no, no te pongas en política. Si querés hacer política para bien eh, porque hay muchos artistas que dicen que son políticos...", amplió el también canillita.

Martos superó las PASO a nivel local, al obtener el 2,6 % de los votos el último domingo (el piso es 1,5 %); no obstante, irá con boleta "corta" a las elecciones generales ya que su partido estaba alineado al de Guillermo Moreno a nivel provincial (Republicano Federal), quien lo logró sortear las primarias.

En diálogo con Panorama, por LU2, Martos contó que está "muy emocionado con lo que pasó porque después de cuatro años de transitar en política, se demuestra que se puede trabajar y a través de la gestión y de lo que uno tiene pensado para el Concejo, vamos a lograrlo".

"No me quepa la menor duda que vamos a estar ahí el 10 de diciembre", afirmó.

"Valoro mucho el estar constantemente con el ciudadano, dialogar, la presencia de siempre. Uno, aunque sea poniendo el oído y acompañando, está —continuó—. El domingo fueron a votar personas que tiene el documento un millón cuatrocientos cuarenta mil. Algunos fueron hasta la Aldea Romana, otros con 90 años. ¡Cómo no me voy a esforzar y trabajar con más ganas!".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El candidato mencionó también que ahora "hay que trabajar firme en estos dos meses de campaña".

"Veo que el esfuerzo ha sido recompensado y para mí es un honor estar ahí y llegar como candidato por la ciudad de Bahía Blanca", señaló.

En otro orden, sostuvo que si el gobierno nacional no cambia, recibirá "otra cachetada" como la del último domingo.

"Hay que estar con el ciudadano sin ser soberbio. Con plata somos todos buenos políticos y con plata somos todos lindos. Hay que caminar la calle; muchos se olvidaron de hacerlo o caminan un mes antes. Hay personas que van para la foto y eso la gente lo ve, ya no se come la mandarina (sic)", relató.

"Si no cambian, vendrá otra cachetada. Espero que reflexionen porque yo quiero que le vaya bien a todos; pero el que sufre y el que paga el ajuste somos los jubilados, los desocupados, los que la pasamos muy mal. Ellos nunca van a hacer el ajuste y comen la mejor torta. Trabajemos en conjunto y tiremos para adelante", añadió.

En tanto, dijo que a nivel local, los resultados obtenidos por el Frente de Todos en las PASO "fueron varios sopapos juntos".

"Está demostrado con el voto que no fue una cachetada, fueron varios sopapos juntos. La cara les da vuelta como la aguja de un reloj. Ellos se manejan a su manera, tienen sus asesores, ellos sabrán cómo arrancar", respondió.

"Yo me preocupo por la boleta que encabezo, que va a marcar una historia porque ahora va Luciano solo. Y Luciano solo va a transitar mucho más y va a tener muchos más votos", completó.