Posadas, el lugar del nuevo compromiso profesional de Neri Muñoz

Posadas, la capital de Misiones, Misiones es el destino del nuevo compromiso profesional de Neri Muñoz, en lo que será su quinto combate en el campo rentado (4-0 2 KO) esta vez en la categoría Superligero (63.500 Kg).

El rival del bahiense será el catamarqueño Walter Raúl Saravia, quien cuenta con un palmarés 8 combates profesionales, con 4 ganadas, y 4 perdidas.

Esta nueva velada boxística organizada por Sampson Boxing y Tello Box, contará con la participación de otros muy buenos boxeadores como el Campeón Argentino Súperwelter Alejandro "Cuervo" Silva, la ex campeona del mundo Yésica "Tuti" Bopp y la televisación de TyC Sports.

"Estoy muy contento por la continuidad de combates que tuve en los últimos 6 meses. La promotora ha hecho un trabajo impecable durante esta cuarentena. Deportivamente no se sintió, y esperamos terminar el año con 7/8 combates realizados. Si me decían en febrero, no me lo creía" afirmó el joven Muñoz, quien busca posicionarse en el ranking nacional y disputar el título argentino, en búsqueda de emular lo que si compañero Gerardo "Tifón" Vergara obtuvo dos semanas atrás.

"Sería su primero combate en Superligero. Decidimos ajustarnos y afianzarnos en esta categoría. Creemos que le queda mejor, y estamos muy seguros eso. Va a ser una linda prueba porque a su vez será su primer combate a 8 rounds. Vamos paso a paso, muy contentos por este presente y las oportunidades que Tello/SAMPSON le dan a nuestros boxeadores" dijo, por su parte, Silvano Vicente, mánager de Único Box Team.

El viernes 17, desde las 21, será dará inicio el evento. Un día antes, a las 16, será el pesaje oficial.