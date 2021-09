Villa Mitre, Sansinena y Olimpo ven acción esta tarde por la fecha 22

Villa Mitre, Sansinena y Olimpo disputarán esta tarde sus respectivos encuentros de la fecha 22 de la Zona A del Torneo Federal A, que se jugará íntegramente esta tarde debido a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo domingo en todo el país.

El tricolor y el equipo de General Cerri lo harán en sus escenarios y el aurinegro será el único que jugará como visitante.

La "Villa" será local de Independiente de Chivilcoy, desde las 16, con arbitraje de José Díaz.

El partido podrá verse a través de ticketbahia.com

El elenco que conduce Carlos Mungo intentará volver al triunfo luego de seis empates consecutivos (más una victoria), en los que en cuatro no marcó goles.

En su última presentación empató 0 a 0 ante Estudiantes de San Luis y volvió al grupo de los 8 equipos clasificados.

Su rival, en tanto, está séptimo, cinco unidades por encima.

Para esta tarde, Villa Mitre formaría con: Facundo Tavoliere; Ramiro Formigo, Víctor Manchafico, Nicolás Del Grecco, Juan Elordi; Leonardo López, Enzo González, Alfredo Ramírez, Lautaro Di Santo; Alejo Distaulo y Carlos Herrera.

Por otra parte, Sansinena esperará por Sportivo Peñarol de San Juan en el Luis Molina de General Daniel Cerri.

El cotejo comenzará a las 15:30 y será dirigido por Franco Morón.

El albirrojo buscará recuperarse de un duro traspié sufrido el sábado pasado, cuando fue goleado por Olimpo en el Carminatti (5 a 1) lo que significó el tercer partido sin victoria (también acumula dos empates).

Pese a esto, el "Tripero" se encuentra a un punto de la zona de clasificación.

Los sanjuaninos, por su parte, están cuartos a 10 puntos del líder Deportivo Madryn.

La formación de Sansinena hoy sería con Julio Arias, Juan Viera, Emanuel Tamalet, Agustín Osinaga, Gonzalo Achares, Gonzalo Barez, Brian Toro, Tenca Hernández, Matías Recalde; Octavi Bianchi y Alejandro Delorte.

Por último, Olimpo se presentará en San Luis visitando a Juventud Unida Universitaria, desde las 15:30, con Pablo Núñez como juez principal.

El aurinegro irá en busca de puntos importantes que le permita achicar la distancia con los chubutenses, que suman 5 unidades más.

Envalentonados por el gran triunfo ante Sansinena, Carlos Mayor repetiría el mismo equipo que goleó como local y le permitió volver al triunfo tras dos empates y una derrota.

Es decir, el equipo sería con: Guido Villar; Rodrigo López Alba, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra, Juan Perotti; Agustín Seimandi, Ezequiel Ham, Sebastián Fernández, Nadir Hadad; Brian Guille y Pablo Soda.

El resto

La programación de la Zona A también tendrá los siguientes partidos:

-15:00hs.: Círculo Deportivo vs Ciudad Bolívar.

-15:00hs.: Ferro GP vs Cipolletti.

-15:00hs.: Camioneros vs Deportivo Madryn.

-15:30hs.: Huracán LH vs Sol de Mayo.

-16:00hs.: Desamparados SJ vs Estudiantes SL.

Posiciones

1) Deportivo Madryn, 44 unidades.

2) Olimpo, 39.

3) Cipolletti, 38.

4) Sol de Mayo y Sp. Peñarol, 34.

6) Independiente CH y Juventud Unida, 32.

8) Villa Mitre y Ferro GP, 27.

10) Sansinena, Ciudad Bolívar y Desamparados, 26.

13) Huracán LH y Camioneros, 21.

15) Círculo Deportivo y Estudiantes SL, 12.