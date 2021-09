Jimena Barón celebró volver a cantar después de 2 años: "Esta invitación fue demasiado mágica"

En medio de la euforia que desató la Selección Argentina en el Monumental tras superar a Bolivia 3 a 0 por eliminatoria de cara al mundial de Qatar 2022, Jimena Barón y Luck Ra dieron inicio a la fiesta por el campeonato de la Copa América.

"La Cobra" y el trapero interpretaron El campeón, una canción que eligió la AFA para celebrar el triunfo en el Maracaná, luego de 28 años sin obtener títulos.

Vestida con jean celestes anchos con recortes en la cintura, un corpiño blanco y las mangas de la camiseta alternativa argentina, la artista se presentó por primera vez en un estadio y aunque su presentación generó todo tipo de repercusiones, a favor, en contra y muchos memes en las redes sociales, todo fue disfrute para ella.

Porque más allá de las opiniones ajenas, hace tiempo que soñaba con volver a los escenarios. "Después de dos años de no cantar, esta invitación fue demasiado mágica, casi tanto como nuestra Selección. Gracias a la vida, a Dios y a los sueños que se cumplen", escribió en su cuenta de Instagram Jimena, quien palpitó con sus seguidores la previa a su gran noche.



Días atrás, la artista contó en la pista de ShowMatch: La academia, certamen en el que se desempeña como jurado, cómo la afectó haber puesto una pausa en su carrera musical en 2020 a raíz del contexto mundial. "Todo este tiempo de pandemia se cortó mi carrera en un momento que me estaba yendo bastante bien. Yo no pude escuchar más mi música y hoy ya estaba medio rara. No sabía que iban a cantar esta canción y me terminaron de matar. Extraño mucho cantar y me da mucho miedo", manifestó entre lágrimas luego de que el equipo de Viviana Saccone y Ernesto "Tito" Díaz bailara La tonta, uno de sus temas más populares.

Si bien tuvo la posibilidad de hacer shows virtuales, como tantos otros artistas, Barón reconoció que le daba vergüenza hacer ese tipo de presentación. No porque dudara de su talento, de su música o del apoyo de sus seguidores, sino porque luego de su fugaz reconciliación con Daniel Osvaldo, a quien había denunciado públicamente por ejercer violencia verbal y psicológica y con quien tiene a su hijo Morrison (7), fue blanco de críticas en los medios y en las redes. Ese malestar desencadenó fuertes ataques de pánico y para preservar su salud, la artista -que trabaja desde los 8 años- prefirió alejarse de los flashes y recluirse en su hogar durante casi un año. (NA)