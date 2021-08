Ni a lo Messi ni a lo Cristiano, en Sansinena un jugador festeja los goles a lo Dybala

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“¿Qué festejo hice en el gol? Aunque ya no está de moda, me acordé de la Dybala mask. Le había prometido a un compañero (Juan Manuel Sánchez) que lo iba a hacer y algo salió, pero no sé si se notó que la mano en la cara debía representar una máscara”.

Entre risas, Tenca José Hernández describió qué fue lo que quiso dar a entender en la celebración de su conquista, el pasado domingo en General Daniel Cerri, tanto con el que Sansinena venció 1-0 a Juventud Unida Universitaria de San Luis por la fecha 16 –Zona 1—del torneo Federal A.

“Cuando entró la pelota no supe como reaccionar y salí corriendo para el lado de la tribuna oficial; llevaba mucho tiempo sin marcar un gol. De la imitación a Dybala me acordé cuando ya estaba al borde del alambrado y mi hermano (Antú) me vino a saludar”, contó el volante pampeano, una de las figuras en el éxito del “tripero”.

Tenca había llegado por última vez a la red el 23 de abril de 2017, cuando su equipo, Belgrano de Santa Rosa, venció 2-0 a Deportivo Roca, por la 9º jornada de la Reválida de esta misma competencia.

“Fue de cabeza, en nuestra cancha, y a ellos los dejamos sin chances de poder clasificar”, recordó el 11 albirrojo.

Y enseguida volvió al presente: “el gol llegó en un momento clave del partido, creo que cuando peor estábamos, porque no podíamos agarrar la pelota y abusábamos de los pelotazos y los envíos largos sin frenos y sin pausas”.

--Es cierto, no jugaron bien, pero ganaron, y eso hoy, mientras siguen buscando el objetivo de ingresar a zona de clasificación, tiene más valor que cualquier otra cuestión.

--El rival intentó mucho más que nosotros y se acercó con peligro varias a veces a nuestro arco, es la verdad. Fue siempre para adelante y en el segundo tiempo jugó decididamente en nuestro campo, lo que demuestra claramente que por algo está ahí arriba, entre los tres o cuatro primeros del Grupo.

“Corrimos mucho, tratamos de cortarles todos los circuitos, pero la cancha estaba complicada y en la parte final, te soy sincero, solo esperábamos que el partido termine. Nos llevamos el triunfo, pero debemos entender que no podemos ganar todos los partidos así, porque no siempre el rival que te supera dentro de la cancha, como en este caso Juventud, te termina perdonando”, sentenció.

--Juventud es un elenco muy dinámico, pero noble, jamás apeló a la mala intención o a ensuciar el cotejo. ¿Coincidís?

--Sí, por supuesto. La categoría es áspera y se dan partidos feos y trabados, pero soy un convencido que el que intenta jugar y el que más arriesga es el que más arriba está en las posiciones. Es así.

--El objetivo de ustedes, que entrar entre los 8, está cerca, a dos unidades.

--Sí, aunque vamos partido a partido con la intención de ir escalando posiciones. Tenemos que dejar de fijarnos en los demás, nosotros siempre nos tenemos que valorar más que el resto.

El festejo que Paulo Dybala hizo famoso en la Juventus de Italia tiene una explicación, que más de una vez la dio el delantero cordobés surgido de Instituto.

“Representa una máscara de gladiador. ... En la vida todos tenemos problemas y dificultades de las cuales tenemos que salir adelante luchándola, como hacían los gladiadores. Más allá de que en la vida todo seamos felices y sonrientes”.

Y bueno Tenca, no queda otra: a seguir peleándola, que se abra el arco definitivamente y que Sansinena llegue a donde pueda y le permitan llegar.